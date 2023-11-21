Предчувствовал свою смерть: 21-летний герой из Волыни погиб в Донецкой области

Его считали пропавшим без вести больше года

Россияне, начав полномасштабное вторжение, ежедневно уносят жизнь лучших бойцов Украины. В ряды небесного войска присоединился и Богдан Дацюк, которому было всего 21 год.

Молодой боец погиб в бою в Донецкой области, родные не имели с ним связи почти 13 месяцев. Трагическое известие, как пишет ВСН, сообщила его сестра Яна Никитюк.

Молодой герой за свой 21 год жизни увидел немало из-за войны. Он успел повоевать в Северодонецке, Песках и третий раз вернулся в "горячую точку", где и погиб.

В Северодонецке Богдан вытащил 15 тел своих собратьев, чтобы они не лежали на поле боя, а в Песках получил минное ранение ноги, но все равно вернулся на фронт.

В Гороховском городском совете Волынской области сообщили, что Богдан Дацюк родился в селе Ольховка 2 октября 2001 года. Он был хорошим сыном, товарищем, собратом.

"Заместитель командира боевой машины-наводчик-оператор, верный военной присяге, в бою за родину погиб 16 октября 2022 года недалеко от с.Опытное Покровского района, Донецкой области", — говорится в сообщении.

О дате и времени похорон будет известно позже.

Связь с молодым героем исчезла 16 октября 2022 года в Донецкой области. Родные надеялись, что воин жив, однако, к сожалению, недавно подтвердили его гибель.

По словам сестры, герой предвкушал свою гибель.

"Все братец так случилось, как ты говорил... Ты возвращаешься на свой День рождения домой на щите. Ты — Герой для нас всех, но зачем мне он, если я тебя больше никогда не обниму, никогда не будем смеяться и говорить до утра, и кто мне теперь скажет: "мала, я тебя люблю, спасибо, что ты у меня есть… Ты говорил ты все мне сказал, как ты хочешь….

Ты говорил, что ты не поднимешь оружия и не станешь на колени перед врагом, желающим уничтожить наш народ так все и случилось! Ты не опустил оружие, ты не опустился на колени. Ты был патриотом своей страны и ты гордо об этом говорил! Ради вас я там, ради того чтобы вы жили.

(…)

15 октября утро….я захожу….

Если умру, то похороните меня в Украине. Последние твои слова…. Мы искали, мы ждали, мы верили….держались за соломинку…. Но ты приходил к нам всех, ты нас предупреждал. Что ты вернешься…», — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что свою жизнь за Родину отдал ушедший на фронт добровольцем 18-летний защитник Дмитрий Яременко.