Сирота, чьей работой стала война: командиру танкового экипажа просят дать Героя Украины

Военный погиб под Бахмутом

Украина теряет своих защитниц и защитников, обороняющих нашу страну от российского нашествия. Навсегда 24 года останется Виталию Кобцу, родившемуся в селе Речица Волынской области. Он погиб в марте 2023 года — в его танк попал дрон. Ни он, ни побратимы не выжили.

На сайте петиций президенту Украины собирают подписи за вручение звания героя Украины Виталию посмертно. Мужчина был профессиональным военным, окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного во Львове. На защиту Украины стал еще с 2020 года.

На счету Виталия не только награды "Защитник Отечества", "За мужество" третьей ступени, "Стальной крест", командование взводом танков. Он также смог спасти жизнь побратима из горящего танка. Об этом рассказывает сестра погибшего. Тогда Виталий получил серьезное ранение. Танк уже горел, но наводчик не успел вылезти. Он кричал Виталию, у которого был позывной "Тяпа" и просил достать его. Это удалось, однако Виталий серьезно пострадал. Ситуация произошла на Харьковском направлении.

Виталий служил в 93-й ОМБР Холодный Яр, участвовал в боях на Сумщине, Харьковщине, Донеччине. После травмы, полученной в Харьковской области, долго лечился, а затем вернулся на службу в Бахмутский район Донецкой области. Именно вблизи Бахмута вражеский дрон попал в его танк.

Виталий Кобец с погибшими побратимами — Андреем Мельником и Сергеем Леонтьевым (слева направо, Виталий посередине)/ Фото: Елена Максименко

"Жизнь его не жалела… Рано стал сиротой, старшие сестра и брат, которые его воспитывали, тоже умерли. Но он всегда улыбался, видел во всем позитив, умел поддержать, всем сердцем верил в победу", — так вспоминает двоюродная сестра Виталия Яна.

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