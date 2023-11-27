Пошел на войну добровольцем: на фронте погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук

Смерть подтвердили в ТЦК и СП

Жестокая война, которую россия начала против Украины, продолжает уносить жизни украинских бойцов. Среди них немало тех, кто был выдающимися людьми при жизни. Так стало известно, что на фронте погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук.

После начала полномасштабной войны он пошел добровольцем защищать Украину. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

"На освободительной войне против российских оккупантов погиб украинский воин-доброволец Артем Сачук – известный шахматный деятель, кандидат в мастера спорта, вице-президент Федерации шахмат Украины, организатор многих всеукраинских и международных соревнований", — говорится в сообщении.

В Житомирском городском объединенном ТЦК и СП информацию о смерти житомирянина Артема Сачука подтвердили, как пишет Суспильне. Пока обстоятельства, при которых он умер, выясняются.

Известно, что вице-президенту Федерации шахмат было 38 лет. Он был военнослужащим ВСУ, лейтенантом.

Артем Сачук в конце марта 2023 принял участие во Львове в благотворительном сеансе одновременной игры в шахматы с украинскими известными гроссмейстерами — Мартой Литинской, Александром Белявским, Олегом Романишином и Адрианом Михальчишином. С последним Артём сыграл вничью.

Также погибший кандидатом в мастера спорта по шахматам, в свое время имел международный рейтинг Эло 2299. Одно из условий достижения уровня гроссмейстера — иметь рейтинг Эло не менее 2500.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 22 ноября, умер черниговский воин-кикбоксер, заслуженный мастер спорта Украины, шестикратный чемпион мира Сергей Лысюк. Герой скончался от полученных ранений на фронте.