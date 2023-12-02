В Запорожье начались рейды военкомов по квартирам: ищут призывников и уклонистов

Уже несколько дней представители сводных групп проводят поквартирные обходы домов.

В Запорожье местные власти приняли решение начать рейды сотрудников ТЦК по квартирам города для выдачи повесток. В поквартирном обходе также примут участие представители сформированной в Запорожье муниципальной варты и полиции.

Об этом сообщило "Суспільне. Запоріжжя". Решение было принято еще 29 ноября на сессии городского совета, теперь появились первые подробности.

Местные каналы отмечают, что для поквартирных обходов уже сформировали 21 общую группу в составе представителей ТЦК, полицейских и сотрудников муниципальной варты. Цель рейдов – выявление уклоняющихся от призыва, а также поиск призывников и вручение им повесток.

"Идет война, а наша прямая обязанность – помогать ВСУ, к которым относятся ТЦК. Есть основная задача – оповещение тех мужчин, которые должны явиться в ТЦК и сверить там свои данные. Речь идет о мужчинах, которые в течение действия военного положения по каким-либо причинам не явились в ТЦК", – заявил в комментарии ТСН первый заместитель городского головы Александр Власюк.

Содействовать рейдовым группам обязаны работники ОСМД в тех местах, где они есть – они должны по требованию групп открывать им подъезды многоквартирных домов. Обходить квартиры будут утром с 7 до 9 часов утра – и вечером, с 17 до 19 часов. Сейчас известно, что первые квартирные обходы уже проводятся.

Власюк уверяет, что повестки сотрудники мунварты раздавать не будут – у них нет таких полномочий. Единственная задача "вартовцев" — чтобы возможные словесные конфликты не превратились в драки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли военные проверять документы у украинцев. В Минюсте четко ответили на данный вопрос.

Еще мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки на блокпосту. А также о том, могут ли военные на улице остановить авто, чтобы вручить повестку.