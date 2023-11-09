Мобилизация в Украине продолжается: какие виды повесток будут вручать в ноябре

Не каждая повестка означает, что военнообязанного заберут на фронт

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные могут получать разные виды повесток. Но далеко не каждая из них означает, что мужчину отправят на фронт.

В целом в Украине существует четыре вида повесток. Одна из них для уточнения данных, вторая — для прохождения медкомиссии, третья — повестка на срочную службу и четвертая — мобилизационное распоряжение. "Телеграф" рассказывает, что означает каждая из них и какие повестки могут получить украинцы в ноябре.

Повестка для уточнения данных

Такой документ вручают мужчинам, чтобы те обратились в ТЦК и СП и обновили данные о себе. Речь идет о внесении в базу данных сведений о военнообязанном — его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

После получения такого вида повестки мужчине необходимо пройти медицинское обследование. По итогам медкомиссии будет сделан вывод, годен ли мужчина для прохождения службы или же нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В таком виде повесток уже указан срок, в который военнообязанному нужно явиться в призывной участок. С собой ему необходимо будет иметь: паспорт, военный билет, удостоверение о приписке к призывному. Также при наличии ему необходимо взять с собой учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение.

Мобилизационное распоряжение

Этот вид повесток предназначен только для тех, кто уже прошел медкомиссию и был признан годным для несения военной службы. Такое распоряжение в основном вручается при объявлении мобилизации. В нем указана информация о том, что военнообязанный должен явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли военкомы проверять документы у украинцев. В Минюсте четко ответили на этот вопрос.