Від військкома не втекти: де і чому ТЦК проводять "рейди"

В мережі наголошують, що такий спортивний рейд відбувається по всій країні

Останніми днями особливо активізувалися працівники терцентрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК і СП). В пошуках військовозобов’язаних громадян вони навідуються у фітнес-клуб, "качалки" і на спортивні майданчики. У Києві люди у формі прийшли в один з фітнес-клуб мережі Sport Life.

Однак столицею такі "рейди" не обмежуються. Військкоми приходять у розважальні центри й навіть санаторії. Сайт "Телеграф" вирішив розібратися, що відбувається.

"Рейди" у місцях чоловічого скупчення

Повідомлення українців про обхід ТЦК у найбільш неочікуваних місцях почали надходити від початку тижня. В Ужгороді військкоми видавали повістки як тренерам, так і відвідувачам.

5 грудня співробітники ТЦК навідалися до спортивних залів Maximys, Gym, Viper Gym, Фанат. Надалі Ужгород передав "естафету" у міста Мукачево та Хуст.

Як розповідають українці, пік активності працівників ТЦК і СП припав на 6 вечір грудня.

— Того дня такий галас був у багатьох спортивних комплексах у різних містах. У спортивний клуб Human у Дніпрі також прийшли військкоми. Нам про це вже розповіли пізніше, бо в той день наша футбольна команда не грала, — розповідає "Телеграфу" відвідувач центру.

7 грудня військкоми навідались до рекреаційного комплексу "Косино" на Закарпатті. Про це повідомив журналіст Віталій Глагога. Зі слів очевидців, мета візиту була така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток.

А 8 грудні працівників ТЦК нібито помітили в Буковелі. Ймовірно, працівники центрів комплектування та соціальної підтримки вирішили не обминати оздоровчі комплекси. Відповідне відео виклав франківський блогер Nazar Black, засновник спільноти Blacklist.

Скрін зі сторіс блогера

Нагадаємо, громадськість неодноразово обурювалась, що працівників ТЦК і СП ніколи не зустрінеш на гірськолижному курорті "Буковель", де недавно стартував зимовий сезон 2023/2024.

Що думають в армії про роздачу повісток

Український військовий з 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін висловив свою думку з цього питання:

— Всіляко підтримую такі дії представників ТЦК. Впевнений, що в спортзалах столиці є непогане поповнення для українського війська. А якщо ви не хочете потрапити в армію ось таким чином, приходьте самі — в Третю штурмову, — каже боєць.

Частина українців вважають, що саме у спортивних залах чоловіки найбільш фізично витривалі та потенційно вмотивовані. Згадують також чоловіків, які люблять відвідувати бари. Мовляв: "В нічних клубах багато енергійних хлопців, які полюбляють гучні звуки та яскраві ефекти".

Одним з аргументів "за" прибічників такої мобілізації є те, що чоловіки, які воюють в лавах ЗСУ, сьогодні максимально виснажені та потребують заміни. Перемоги хочуть всі, але захищати — ніхто. З усім тим, в українців виникає питання: чи мали працівники ТЦК право входити на приватну територію без дозволу власника, перепусток та рішення суду?

"Телеграф" звернувся до мережі фітнес-клубів Sport Life із запитанням, чи дійсно вони пускали працівників ТЦК в спортклуб без перепусток і бахіл на брудне вуличне взуття. Однак отримати відповідь не вдалося.

Послаблення мобілізації не буде

Ще у листопаді, голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах.

— Ми всі маємо розуміти — війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни — наше спільне завдання, — сказав він.

Тоді рада оборони Харківської області на черговому засіданні розглянула питання мобілізації. Зауваживши, що мобілізація буде відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України.

А на тлі скандалів із врученням повісток у спортзалах, Закарпатський ТЦК заявив, що відвідання військкомами тренажерних залів і розважальних закладів є законним.

— На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються в відпочинкових комплексах не привілейовані порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які в непростих умовах тримають оборону, — зявили у військкоматі.

Офіційний коментар Закарпатського ОТЦК та СП

Мусимо нагадати, що захист Батьківщини — це конституційний обов’язок громадянина. Тож чоловікам призовного віку можуть вручати повістки у громадських місцях, а за відмову від них може загрожувати штраф та навіть обмеження волі.

Як висловився народний депутат Олексій Гончаренко, той страх, який українці мають перед будь-яким папірцем — не є нормальним. Але це відбувається, тому що наші громадяни досі не знають чітких правил мобілізації та демобілізації.