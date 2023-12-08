Рус

Від військкома не втекти: де і чому ТЦК проводять "рейди"

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Повістки почали роздавати у фітнес-центрах
Повістки почали роздавати у фітнес-центрах. Фото freepik.com

В мережі наголошують, що такий спортивний рейд відбувається по всій країні

Останніми днями особливо активізувалися працівники терцентрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК і СП). В пошуках військовозобов’язаних громадян вони навідуються у фітнес-клуб, "качалки" і на спортивні майданчики. У Києві люди у формі прийшли в один з фітнес-клуб мережі Sport Life.

Однак столицею такі "рейди" не обмежуються. Військкоми приходять у розважальні центри й навіть санаторії. Сайт "Телеграф" вирішив розібратися, що відбувається.

"Рейди" у місцях чоловічого скупчення

Повідомлення українців про обхід ТЦК у найбільш неочікуваних місцях почали надходити від початку тижня. В Ужгороді військкоми видавали повістки як тренерам, так і відвідувачам.

5 грудня співробітники ТЦК навідалися до спортивних залів Maximys, Gym, Viper Gym, Фанат. Надалі Ужгород передав "естафету" у міста Мукачево та Хуст.

Як розповідають українці, пік активності працівників ТЦК і СП припав на 6 вечір грудня.

— Того дня такий галас був у багатьох спортивних комплексах у різних містах. У спортивний клуб Human у Дніпрі також прийшли військкоми. Нам про це вже розповіли пізніше, бо в той день наша футбольна команда не грала, — розповідає "Телеграфу" відвідувач центру.

7 грудня військкоми навідались до рекреаційного комплексу "Косино" на Закарпатті. Про це повідомив журналіст Віталій Глагога. Зі слів очевидців, мета візиту була така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток.

А 8 грудні працівників ТЦК нібито помітили в Буковелі. Ймовірно, працівники центрів комплектування та соціальної підтримки вирішили не обминати оздоровчі комплекси. Відповідне відео виклав франківський блогер Nazar Black, засновник спільноти Blacklist.

Фото ТЦК в Буковелі
Скрін зі сторіс блогера

Нагадаємо, громадськість неодноразово обурювалась, що працівників ТЦК і СП ніколи не зустрінеш на гірськолижному курорті "Буковель", де недавно стартував зимовий сезон 2023/2024.

Що думають в армії про роздачу повісток

Український військовий з 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін висловив свою думку з цього питання:

— Всіляко підтримую такі дії представників ТЦК. Впевнений, що в спортзалах столиці є непогане поповнення для українського війська. А якщо ви не хочете потрапити в армію ось таким чином, приходьте самі — в Третю штурмову, — каже боєць.

Частина українців вважають, що саме у спортивних залах чоловіки найбільш фізично витривалі та потенційно вмотивовані. Згадують також чоловіків, які люблять відвідувати бари. Мовляв: "В нічних клубах багато енергійних хлопців, які полюбляють гучні звуки та яскраві ефекти".

Одним з аргументів "за" прибічників такої мобілізації є те, що чоловіки, які воюють в лавах ЗСУ, сьогодні максимально виснажені та потребують заміни. Перемоги хочуть всі, але захищати — ніхто. З усім тим, в українців виникає питання: чи мали працівники ТЦК право входити на приватну територію без дозволу власника, перепусток та рішення суду?

"Телеграф" звернувся до мережі фітнес-клубів Sport Life із запитанням, чи дійсно вони пускали працівників ТЦК в спортклуб без перепусток і бахіл на брудне вуличне взуття. Однак отримати відповідь не вдалося.

Послаблення мобілізації не буде

Ще у листопаді, голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах.

— Ми всі маємо розуміти — війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни — наше спільне завдання, — сказав він.

Тоді рада оборони Харківської області на черговому засіданні розглянула питання мобілізації. Зауваживши, що мобілізація буде відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України.

А на тлі скандалів із врученням повісток у спортзалах, Закарпатський ТЦК заявив, що відвідання військкомами тренажерних залів і розважальних закладів є законним.

— На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються в відпочинкових комплексах не привілейовані порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які в непростих умовах тримають оборону, — зявили у військкоматі.

Фото коментар Закарпатського ТЦК
Офіційний коментар Закарпатського ОТЦК та СП

Мусимо нагадати, що захист Батьківщини — це конституційний обов’язок громадянина. Тож чоловікам призовного віку можуть вручати повістки у громадських місцях, а за відмову від них може загрожувати штраф та навіть обмеження волі.

Як висловився народний депутат Олексій Гончаренко, той страх, який українці мають перед будь-яким папірцем — не є нормальним. Але це відбувається, тому що наші громадяни досі не знають чітких правил мобілізації та демобілізації.

Теги:
#Україна #Армія #Війна #Мобілізація #Повістка #Військкомат #ЗСУ