Від військкома не втекти: де і чому ТЦК проводять "рейди"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В мережі наголошують, що такий спортивний рейд відбувається по всій країні
Останніми днями особливо активізувалися працівники терцентрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК і СП). В пошуках військовозобов’язаних громадян вони навідуються у фітнес-клуб, "качалки" і на спортивні майданчики. У Києві люди у формі прийшли в один з фітнес-клуб мережі Sport Life.
Однак столицею такі "рейди" не обмежуються. Військкоми приходять у розважальні центри й навіть санаторії. Сайт "Телеграф" вирішив розібратися, що відбувається.
"Рейди" у місцях чоловічого скупчення
Повідомлення українців про обхід ТЦК у найбільш неочікуваних місцях почали надходити від початку тижня. В Ужгороді військкоми видавали повістки як тренерам, так і відвідувачам.
5 грудня співробітники ТЦК навідалися до спортивних залів Maximys, Gym, Viper Gym, Фанат. Надалі Ужгород передав "естафету" у міста Мукачево та Хуст.
Як розповідають українці, пік активності працівників ТЦК і СП припав на 6 вечір грудня.
— Того дня такий галас був у багатьох спортивних комплексах у різних містах. У спортивний клуб Human у Дніпрі також прийшли військкоми. Нам про це вже розповіли пізніше, бо в той день наша футбольна команда не грала, — розповідає "Телеграфу" відвідувач центру.
7 грудня військкоми навідались до рекреаційного комплексу "Косино" на Закарпатті. Про це повідомив журналіст Віталій Глагога. Зі слів очевидців, мета візиту була така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток.
А 8 грудні працівників ТЦК нібито помітили в Буковелі. Ймовірно, працівники центрів комплектування та соціальної підтримки вирішили не обминати оздоровчі комплекси. Відповідне відео виклав франківський блогер Nazar Black, засновник спільноти Blacklist.
Нагадаємо, громадськість неодноразово обурювалась, що працівників ТЦК і СП ніколи не зустрінеш на гірськолижному курорті "Буковель", де недавно стартував зимовий сезон 2023/2024.
Що думають в армії про роздачу повісток
Український військовий з 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін висловив свою думку з цього питання:
— Всіляко підтримую такі дії представників ТЦК. Впевнений, що в спортзалах столиці є непогане поповнення для українського війська. А якщо ви не хочете потрапити в армію ось таким чином, приходьте самі — в Третю штурмову, — каже боєць.
Частина українців вважають, що саме у спортивних залах чоловіки найбільш фізично витривалі та потенційно вмотивовані. Згадують також чоловіків, які люблять відвідувати бари. Мовляв: "В нічних клубах багато енергійних хлопців, які полюбляють гучні звуки та яскраві ефекти".
Одним з аргументів "за" прибічників такої мобілізації є те, що чоловіки, які воюють в лавах ЗСУ, сьогодні максимально виснажені та потребують заміни. Перемоги хочуть всі, але захищати — ніхто. З усім тим, в українців виникає питання: чи мали працівники ТЦК право входити на приватну територію без дозволу власника, перепусток та рішення суду?
"Телеграф" звернувся до мережі фітнес-клубів Sport Life із запитанням, чи дійсно вони пускали працівників ТЦК в спортклуб без перепусток і бахіл на брудне вуличне взуття. Однак отримати відповідь не вдалося.
Послаблення мобілізації не буде
Ще у листопаді, голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах.
— Ми всі маємо розуміти — війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни — наше спільне завдання, — сказав він.
Тоді рада оборони Харківської області на черговому засіданні розглянула питання мобілізації. Зауваживши, що мобілізація буде відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України.
А на тлі скандалів із врученням повісток у спортзалах, Закарпатський ТЦК заявив, що відвідання військкомами тренажерних залів і розважальних закладів є законним.
— На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються в відпочинкових комплексах не привілейовані порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які в непростих умовах тримають оборону, — зявили у військкоматі.
Мусимо нагадати, що захист Батьківщини — це конституційний обов’язок громадянина. Тож чоловікам призовного віку можуть вручати повістки у громадських місцях, а за відмову від них може загрожувати штраф та навіть обмеження волі.
Як висловився народний депутат Олексій Гончаренко, той страх, який українці мають перед будь-яким папірцем — не є нормальним. Але це відбувається, тому що наші громадяни досі не знають чітких правил мобілізації та демобілізації.