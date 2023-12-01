Воював у найгарячіших точках: 19-річний десантник-штурмовик загинув на Луганщині

До ТЦК пішов у перший же день повномасштабного вторгнення

Війна, яку росія розпочала проти України, продовжує забирати життя молодих героїв. У пʼятницю, 1 грудня, у Жмеринці Вінницької області попрощались з 19-річним захисником Назаром Лютим.

З кінця липня юнак вважався зниклим безвісти, але 24 листопада було підтверджено загибель Назара на Луганщині. Про це повідомляє Жмеринка.city.

Молодий боєць пішов на фронт у 18 років добровольцем. У перший же день повномасштабного вторгнення він пішов до ТЦК, де отримав відмову, адже у 18 років не беруть до війська. Але Назара це не зупинило та він вирішив підписати контракт і вступити до лав 95-ї бригади ДШВ, де став бойовим медиком.

"З девізом "Завжди перші", в маруновому береті, він разом із побратимами десантно-штурмових військ завжди був у бойовій готовності в найгарячіших точках Донецька і Луганська", — йдеться у повідомленні.

З 31 липня сержант вважався безвісти зниклим, і це, як зазначає видання, ще більше розривало серце матері та батька, які не могли ні почути свого сина, ні дізнатися правди про загибель.

Фотографі Назара Лютого з його сторінки у соцмережах

Зазначається, що 24 листопада було встановлено загибель Назара Лютого. Він загинув 31 липня внаслідок артобстрілу в н.п. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.

Раніше "Телеграф" писав, що на сайті петиції президенту України збирають підписи за вручення звання героя України Віталію Кобцю посмертно. Чоловік був професійним військовим, закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. До захисту України став ще з 2020 року.