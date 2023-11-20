На фронті загинув 18-річний герой із Маріуполя: пішов воювати, хоча міг залишитись у тилу

На початку повномасштабної війни родина переїхала до Вінниці

Щодня, захищаючи Україну від російських окупантів, гинуть наші воїни. Своє життя за Батьківщину віддав 18-річний захисник Дмитро Яременко.

Про його загибель повідомив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Хлопець був студентом 2-го курсу спеціальності "Журналістика".

Народився Дмитро у Маріуполі, на початку повномасштабного вторгнення росії разом із родиною переїхав до Вінниці. Там він вступив до педагогічного університету.

"Валерій Яременко (батько Дмитра, – ред.) – волонтер, з яким ми знайомі дуже багато років з Маріуполя. Їхня родина пережила пекло там… Вони вижили… Але війна – безжальна потвора, яке забирає у нас найдорожче… Він пішов на фронт добровольцем. Йому назавжди залишиться 18 років", — написала у facebook вінницька волонтерка Тетяна Власюк.

На станиці університету опублікували скрін листування із Дмитром, де він розповідає, що добровільно пішов захищати Україну. Він написав зворушливі слова "не турбуйтеся зайвий раз, у нас все добре, поки ви в безпеці".

Юний воїн загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання на Сєвєродонецькому напрямку. Прощання з героєм відбудеться 21 листопада о 12:30 у Вінниці за адресою Соборна, 19. Поховають захисника на Алеї Героїв у Сабарові.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув боєць "Російського добровольчого корпусу" із позивним "Бритва". Він мужньо тримав оборону на Авдіївському напрямі, але, на жаль, один із російських штурмів виявився для нього останнім. Герой загинув, евакуюючи побратимів із ЗСУ.