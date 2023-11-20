На фронте погиб 18-летний герой из Мариуполя: пошел воевать, хотя мог остаться в тылу

В начале полномасштабной войны семья переехала в Винницу

Каждый день, защищая Украину от российских оккупантов, гибнут наши воины. Свою жизнь за Родину отдал 18-летний защитник Дмитрий Яременко.

О его гибели сообщил Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского. Парень был студентом 2-го курса специальности "Журналистика".

Родился Дмитрий в Мариуполе, в начале полномасштабного вторжения рф вместе с семьей переехал в Винницу. Там он поступил в педагогический университет.

"Валерий Яременко (отец Дмитрия, – ред.) – волонтер, с которым мы знакомы очень много лет с Мариуполя. Их семья пережила ад там… Они выжили… Но война – безжалостное чудовище, которое забирает у нас самое дорогое … Он ушел на фронт добровольцем. Ему навсегда останется 18 лет", — написала в facebook винницкая волонтер Татьяна Власюк.

На станице университета опубликовали скрин переписки с Дмитрием, где он рассказывает, что добровольно пошел защищать Украину. Он написал трогательные слова "не волнуйтесь лишний раз, у нас все хорошо, пока вы в безопасности.

Юный воин погиб 13 ноября во время выполнения боевого задания на Северодонецком направлении. Прощание с Героем состоится 21 ноября, в 12:30 в Виннице по адресу Соборная, 19. Похоронят защитника на Аллее Героев в Сабарове.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб боец "Русского добровольческого корпуса" с позывным "Бритва". Он мужественно держал оборону на Авдеевском направлении, но, к сожалению, один из российских штурмов оказался для него последним. Герой погиб, эвакуируя побратимов из ВСУ.