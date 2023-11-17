Пошел на фронт добровольцем: на фронте погиб брат помощника епископа УПЦ МП

Воин пал во время выполнения боевой задачи

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла в семью Александра Попченко. Он был родным братом благочинного (административная должность священника, при назначении на которую он становится одним из помощников епископа) Ракитневского округа Сарненской епархии протоиерея Бориса.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ. Александр во время полномасштабной войны пошел добровольцем защищать свою Родину от российского агрессора. Погиб герой в результате получения во время боевой задачи ранения, несовместимого с жизнью.

"Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий и духовенство Сарненской епархии выражают искренние соболезнования протоиерею Борису Попченко, родителям, жене, детям и родным погибшего Защитника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб глава ТЦК с долгим военным путем. Он стал первым после указа Зеленского отправлять военкомов из ТЦК на фронт.

Также мы сообщали, что в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб юный украинский военный Радомир Олейник.