Трагедия на блокпосте в Никополе: беспилотник среди бела дня убил новоиспеченного отца

26-летний мужчина погиб мгновенно от попадания беспилотника в авто

Во время очередного обстрела Никополя — города, ежедневно терроризирующего русскими с другой стороны Днепра — погиб 26-летний местный житель. Муж только месяц назад стал отцом и вскоре планировал устроить крестины первенца. Вместо праздника в семье произошло горе. "Телеграф" узнал подробности трагедии.

День 14 ноября был привычным для семьи Клымчук: Алена была занята уходом за сыном Артемом, которому только исполнился месяц, а ее муж — Сергей — утром ездил по делам.

— Он спешил решить рабочие вопросы и вернуться домой, потому что мы собирались встретиться вечером с будущими кумовьями, которые должны были стать крестными нашего сыночка, — рассказала об обстоятельствах, предшествовавших трагедии, Алена Клымчук. — Когда Сергей уходил в то утро, как обычно, нас с Артемом поцёмал. Я его попросила быть поосторожней, а он ответил: "Да, любимая, хорошо". Никаких предчувствий не было, только ребенок очень плакал, я даже в шутку говорила: "Вот я сейчас папе позвоню, расскажу, как ты капризничаешь". Затем началась воздушная тревога и где-то в 11:30 в сети появилось сообщение, что город атаковали дроны, есть один погибший, которому 26 лет, и еще один мужчина, старший, ранен. Я сразу стала набирать Сергея, но он уже не отвечал, хотя никогда такого не было, что не брал от меня трубку.

В июле супруги отпраздновали первую годовщину брака, никто не мог представить, что она станет последней.

Потом уже дозвонились в полицию, и там мне подтвердили, что погиб мой муж. Все произошло на блокпосте при выезде из города. Мы вместе его не раз проезжали. Я через короткое время была на месте, тело Сергея еще не забрали, но меня к нему не пустили, потому что продолжался артобстрел. Машина стояла в стороне, туда обычно просят отъехать, когда останавливают для проверки. Насколько мне известно, мужу хотели вручить повестку, но то ли не успели выписать, то ли, когда все случилось, забрали, потому что в его документах мы ее не нашли, — отмечает жена погибшего.

Алена добавляет, что не могла представить, что с ее мужем произойдет самое страшное. Несмотря на сложную ситуацию в городе, он всегда держался уверенно и успокаивал жену.

— Мы не уезжали из Никополя с самого начала полномасштабного вторжения. Да, было неспокойно, и в коридоре порой спали, и несколько раз возле дома были прилеты, вокруг у людей окна вылетали, но у нас были целые, — говорит женщина. – Но уехать не было возможности. И рожали мы тоже здесь, в городе. Сергей был со мной на родах, они были сложные. Мне сделали кесарево сечение, поэтому сына ему первому положили на грудь. Мы стали родителями в начале октября, в июле только отпраздновали годовщину бракосочетания. И все же планировали собрать денег и после Нового года выехать из города в Днепр, но не успели…

3 октября Сергей и Алена стали родителями, муж помогал жене с уходом за сыном.

По словам женщины, она хочет как можно точнее восстановить обстоятельства гибели мужчины, потому что уверена, если бы не остановка, он мог бы остаться в живых.

— Когда дрон сбросил снаряд, машина мужа не была в движении, она стояла, — подчеркивает Алена. — Зачем полицейский задержал его, если звучала тревога, то есть была опасность обстрела?! Если бы Сергей ехал, уверена, что ничего бы не произошло. Мне пока не удалось встретиться с правоохранителем, который остановил мужчину, но я обязательно хочу с ним поговорить и узнать, как все происходило, чтобы установить справедливость. А дальше будем с сыном переезжать, потому что я не смогу жить теперь ни в нашей квартире, ни в городе, где потеряла любимого мужа.

В полиции Днепропетровской области гибели Сергея Клымчука посвятили краткое сообщение: "в Никополе российские снаряды убили человека" с уточнением, что город был атакован беспилотниками.

Атака беспилотника утром 14 ноября не оставила молодому человеку шансов на жизнь.

— Окончательные обстоятельства атаки будут установлены следственно-оперативными группами полицейских, — говорилось в сообщении. — Ведомости по факту военного преступления оккупантов против гражданского населения Никопольщины внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии по данному факту было открыто уголовное производство, досудебное расследование по которому осуществляет Днепропетровская прокуратура.

В целом, остановка на блокпостах машин, проверка документов и осмотр транспортных средств регламентированы постановлениями Кабмина №1455 и 1456 от 29.12.2021 года. Но в них нет упоминания о запрете на проведение таких мероприятий в период действия военного положения во время воздушных тревог.

Что касается вручения повесток на блокпостах, как раньше неоднократно разъяснял "Телеграф", то оно законно. Единственный нюанс, что такой документ не вправе вручать полицейские или бойцы терробороны. А юрист Евгений Комаров отмечал, что, скорее всего, в таком месте мужчинам вручают повестки, которые предполагают не отправку на передовую, а лишь явку в терцентр комплектования и социальной поддержки для уточнения персональных данных. И это нужно сделать в течение трех месяцев.

Имели ли место какие-либо нарушения со стороны полицейских в случае в Никополе, возможно, будет установлено в ходе расследования. По крайней мере, этого будет пытаться добиться жена погибшего мужчины.