Трагедія на блокпосту в Нікополі: безпілотник посеред білого дня вбив новоспеченого батька

26-річний чоловік загинув миттєво від влучання безпілотника в авто

Під час чергового обстрілу Нікополя — міста, яке щоденно тероризують росіяни з іншого боку Дніпра — загинув 26-річний місцевий житель. Чоловік лише місяць тому став батьком і незабаром планував влаштувати хрестини первістка. Натомість замість свята у родині сталося горе. "Телеграф" дізнався подробиці трагедії.

День 14-го листопада був звичним для родини Климчуків: Альона була зайнята доглядом за сином Артемом, якому тільки-но виповнився місяць, а її чоловік — Сергій — зранку їздив у справах.

— Він поспішав вирішити робочі питання і повернутися додому, бо ми збиралися зустрітися ввечері з майбутніми кумами, які мали стати хрещеними нашого синочка, — розповіла про обставини, що передували трагедії, Альона Климчук. — Коли Сергій йшов того ранку, як зазвичай, нас з Артемом поцьомав. Я його попросила бути обережним, а він відповів: "Так кохана, добре". Жодних передчуттів не було, лише дитина дуже плакала, я навіть жартома казала: "От я зараз татку зателефоную, розповім, як ти вередуєш". Потім почалася повітряна тривога і десь об 11:30 в мережі з'явилось повідомлення, що місто атакували дрони, є один загиблий, якому 26 років, і ще один чоловік, старший, поранений. Я одразу стала набирати Сергія, але він вже не відповідав, хоча ніколи такого не було, що не брав від мене слухавку.

У липні подружжя відсвяткувало першу річницю шлюбу, ніхто не міг уявити, що вона стане останньою.

Потім вже додзвонилися до поліції, і там мені підтвердили, що загинув мій чоловік. Все сталося на блокпосту при виїзді з міста. Ми разом його неодноразово проїжджали. Я через короткий час була на місці, тіло Сергія ще не забрали, але мене до нього не пустили, бо тривав артобстріл. Машина стояла в стороні, туди зазвичай просять від'їхати, коли зупиняють для перевірки. Наскільки мені відомо, чоловіку хотіли вручити повістку, але чи не встигли виписати, чи просто забрали згодом, бо в його документах ми її не знайшли, — зазначає дружина загиблого.

Альона додає, що не могла уявити, що з її чоловіком станеться найстрашніше. Попри складну безпекову ситуацію в місті він завжди тримався впевнено і заспокоював дружину.

— Ми не виїжджали з Нікополя від початку повномасштабного вторгнення. Так, було неспокійно, і в коридорі часом спали, і кілька разів біля будинку були прильоти, навколо у людей вікна вилітали, але у нас були цілі, — говорить жінка. — Але виїхати не було можливості. І народжували ми також тут, у місті. Сергій був зі мною на пологах, вони були складні. Мені зробили кесарів розтин, тож сина йому першому поклали на груди. Ми стали батьками на початку жовтня, в липні тільки відсвяткували річницю шлюбу. І все-таки планували назбирати грошей і після Нового року виїхати з міста до Дніпра, але не встигли…

3 жовтня Сергій та Альона стали батьками, чоловік допомагав дружині з доглядом сина.

За словами жінки, вона хоче якомога точніше відновити обставини загибелі чоловіка, бо впевнена, якби не зупинка, він міг би лишитися живим.

— Коли дрон скинув снаряд, машина чоловіка не була в русі, вона стояла, — наголошує Альона. — Навіщо поліцейський його затримав, якщо звучала тривога, тобто була небезпека обстрілу?! Якби Сергій їхав, впевнена, що нічого б не сталося. Мені поки не вдалось зустрітися з правоохоронцем, який зупинив чоловіка, але я обов'язково хочу з ним поговорити і дізнатись, як все відбувалося, щоб встановити справедливість. А далі будемо з сином переїжджати, бо я не зможу жити тепер ні в нашій квартирі, ні в місті, де втратила чоловіка.

У поліції Дніпропетровської області загибелі Сергія Климчука присвятили короткий допис, повідомивши: "у Нікополі російські снаряди вбили людину" з уточненням, що місто було атаковане безпілотниками.

Атака безпілотника вранці 14 листопада не залишила молодому чоловіку шансів на життя.

— Остаточні наслідки атаки будуть встановлені слідчо-оперативними групами поліцейських, — йшлося в повідомленні. — Відомості за фактами воєнних злочинів окупантів проти цивільного населення Нікопольщини внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Згодом за даним фактом було відкрито кримінальне провадження, досудове розслідування за яким здійснює Дніпропетровська прокуратура.

Загалом зупинка на блокпостах машин і перевірка документів і огляд транспортних засобів регламентовані постановами Кабміну №1455 і 1456 від 29.12.2021 року. Але в них відсутня згадка про проведення таких заходів у період дії воєнного стану під час повітряної тривоги.

Щодо вручення повісток на блокпостах, як раніше неодноразово роз’яснював "Телеграф", то воно є законним. Єдиний нюанс, що такий документ не мають права вручати поліцейські чи бійці тероборони. А юрист Євген Комаров наголошував, що скоріш за все в такому місці чоловікам вручають повістки, які передбачають не відправку на передову, а лише явку в терцентр комплектування і соціальної підтримки для уточнення персональних даних. І це потрібно зробити впродовж трьох місяців.

Чи мали місце якісь порушення з боку поліцейських у випадку в Нікополі, можливо, буде встановлено в ході розслідування. Принаймні цього намагатиметься добитися дружина загиблого чоловіка.