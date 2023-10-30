Ему теперь навсегда 18: на Тернопольщине простятся с погибшим юным воином

Прощание с военным пройдет 30 октября

В тяжелых боях с российскими оккупантами погиб юный украинский военный Радомир Олейник. Траурный кортеж с телом павшего воина на коленях и со слезами на глазах встретили жители Гусятинской общины на Тернопольщине.

Парень погиб во время ведения боевых действий в районе населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Защитнику было всего 18 лет. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили на странице Гусятинского сельсовета в Facebook.

"В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного сына Украины. Трудно отдавать себе отчет, что снова теряем лучших", — говорится в сообщении.

Сегодня в 17:00 состоится панихида по погибшему, а завтра состоятся похороны. Отмечается, что начало прощальной церемонии запланировано на 12:00.

В сельсовете сообщили, что 30-31 октября 2023 — дни траура на территории Гусятинской общины. В знак скорби по погибшему местных жителей просят:

• Приспустить Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности;

• почтить память погибшего военнослужащего минутой молчания;

• ограничить проведение развлекательных мероприятий на территории общества, запретить звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и ресторанного хозяйства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб талантливый музыкант Артем Белеуш из Каменец-Подольского.