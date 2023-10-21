"Сменил микрофон на оружие": на фронте погиб талантливый музыкант

Он всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту

Ежедневно, защищая Украину от российских оккупантов, свои жизни отдают наши воины. На фронте погиб житель Каменец-Подольского Хмельницкой области Артем Белеуш.

О гибели героя сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич. Артем был талантливым музыкантом и вокалистом.

"32-летний Артем Белеуш – талантливый вокалист из Каменец-Подольского с начала полномасштабной войны сменил микрофон на оружие. Жизнь парня оборвала война, ее забрали изверги, которые пришли на нашу землю убивать и разрушать", — пишет Симашкевич.

Артем Белеуш

Он добавил, что земляки будут помнить Артема талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины. Он всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту.

Как рассказала учительница Артема, он был очень одаренным ребенком. Хорошо разбирался в математике, а также любил рисовать и лепить. Однако больше всего мальчик любил музыку и имел очень красивый голос. Он был очень миролюбивым, никогда никого не обижал и легко находил общий язык со всеми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что защищая Украину от российских оккупантов, погиб 22-хлетний житель Криворожья Константин Рудчук — враг ударил по бойцам во время эвакуации. У него осталась двухмесячная дочь, появления которой отец очень ждал.