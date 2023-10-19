Без отца осталась двухмесячная дочь, которую он так ждал: на войне погиб молодой защитник

Близкие защитника создали петицию с просьбой предоставить Константину Рудчуку звание Героя Украины посмертно

Ежедневно, защищая Украину от российских оккупантов, свои жизни отдают наши воины. На фронте погиб житель Криворожья Константин Рудчук — враг ударил по бойцам во время эвакуации.

Об этом сообщает издание "Свої. Кривий Ріг". Жизнь защитника оборвалась в Запорожской области, около села Вербовое.

Константин окончил техникум в 2021 году, получив профессию электросварщика. Почти сразу же парня призвали на срочную службу. После ее завершения герой подписал контракт с ВСУ. Защищал Запорожское направление во взводе поддержки.

Константин Рудчук

В дальнейшем защитник служил в батальоне "Червона Калина". Константин получил осколочное ранение ног, а во время эвакуации, вместе с побратимами попал под прямой обстрел. Погиб Константин Рудчук 3 октября, ему навсегда осталось 22 года. Дома у защитника осталась молодая жена и двухмесячная дочка. Константин очень ждал ее рождения.

Близкие защитника создали петицию с просьбой предоставить Константину Рудчуку звание Героя Украины посмертно. За несколько дней ее подписало более двух тысяч людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте в Луганской области погиб отец пятерых дочерей, житель Броварского района Киевской области Анатолий Бенедик. Воин был старшим солдатом, командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.