Не дожил до дня рождения месяц: на фронте погиб молодой украинский воин

Парню было всего 27 лет

В боях на Запорожском направлении погиб украинский военный Вадим Зилинский. В четверг, 5 октября, воина похоронят в Волынской области.

Информация об этом была опубликована на странице Овадновской общины в Facebook. В селе Верба жителей призывают организовать коридор почета для кортежа с телом погибшего военного.

"На Запорожском направлении фронта, в боях за Украину, погиб Зилинский Вадим Юрьевич (30.11.1996 г.р.). Похороны героя пройдут 05 октября 2023 года. Панихида будет отслужена в 14:00. в храме с. Руда, после чего кортеж с погибшим отправится через с. Гайки на кладбище с. Крать для погребения", — говорится в сообщении.

На момент смерти молодому защитнику нашей страны было 27 лет. До своего дня рождения он не дожил всего лишь месяц.

"Овадновский сельский совет просит всех, кто имеет возможность, организовать коридор почета в с. Ива для кортежа с телом погибшего героя Зилинского Вадима Юрьевича, который отправится из морга города Владимира в 13:00", — сказали в общине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб известный украинский музыкант Андрей Чепиль. Трагедия случилась во время выполнения боевого задания.