Укр

Не дожил до дня рождения месяц: на фронте погиб молодой украинский воин

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
2753
На фронте погиб Александр Зилинский
На фронте погиб Александр Зилинский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Парню было всего 27 лет

В боях на Запорожском направлении погиб украинский военный Вадим Зилинский. В четверг, 5 октября, воина похоронят в Волынской области.

Информация об этом была опубликована на странице Овадновской общины в Facebook. В селе Верба жителей призывают организовать коридор почета для кортежа с телом погибшего военного.

"На Запорожском направлении фронта, в боях за Украину, погиб Зилинский Вадим Юрьевич (30.11.1996 г.р.). Похороны героя пройдут 05 октября 2023 года. Панихида будет отслужена в 14:00. в храме с. Руда, после чего кортеж с погибшим отправится через с. Гайки на кладбище с. Крать для погребения", — говорится в сообщении.

На момент смерти молодому защитнику нашей страны было 27 лет. До своего дня рождения он не дожил всего лишь месяц.

"Овадновский сельский совет просит всех, кто имеет возможность, организовать коридор почета в с. Ива для кортежа с телом погибшего героя Зилинского Вадима Юрьевича, который отправится из морга города Владимира в 13:00", — сказали в общине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб известный украинский музыкант Андрей Чепиль. Трагедия случилась во время выполнения боевого задания.

Теги:
#Украина #Запорожская область #Война #Похороны #Военный #Погибший