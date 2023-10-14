Мать лишилась единственного сына: на фронте погиб опытный доброволец

Украинский защитник в свободное от службы время любил кататься на мотоцикле

На фронте из-за российских солдат ежедневно гибнут защитники Украины. Горькая весть пришла и в Ивано-Франковскую область, где жил воин ЗСУ Игорь Шевчук.

О его гибели сообщили в Лицее №6 имени Ивана Ревчука Ивано-Франковского городского совета, где учился воин. Соболезнования его семье выразили также друзья и собратья.

"Настоящий патриот Украины, человек сильного духа и чистого сердца Игорь Шевчук отдал свою жизнь за свободу и суверенность своей Родины!", — говорится в сообщении на странице в соцсети учебного заведения.

Как рассказала его подруга Тамара Ткачук, Игорь ушел добровольцем на войну еще в 2014 году. Он был единственным сыном у матери Мирославы и дедушки Николая Куга. Борьба с оккупантами стала для Игоря смыслом жизни. На каком именно направлении погиб воин, не уточняется.

"Страшная весть всколыхнула сердца нашей семьи, всего общества. Погиб светлый и всегда улыбающийся, добрый, искренний и заботливый, благородный, настоящий наш Рыцарь, патриот Украины Игорь Шевчук", – написала в сети Тамара Ткачук.

На его странице в Facebook полно фото, на которых Игорь улыбается и веселится. Он любил отдыхать с друзьями, порой даже экстримально.

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