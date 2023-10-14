Мати втратила єдиного сина: на фронті загинув досвідчений доброволець

Український захисник у вільний від служби час любив кататися на мотоциклі

На фронті через російських солдатів щодня гинуть захисники України. Гірка звістка прийшла і до Івано-Франківської області, де жив воїн ЗСУ Ігор Шевчук.

Про його загибель повідомили у Ліцеї №6 імені Івана Ревчука Івано-Франківської міської ради, де навчався воїн. Співчуття його сім’ї висловили також друзі та побратими.

"Справжній патріот України, людина сильного духу та щирого серця Ігор Шевчук віддав своє життя за свободу та суверенність своєї Батьківщини!", — йдеться у повідомленні на сторінці у соцмережі навчального закладу.

Як розповіла його подруга Тамара Ткачук, Ігор пішов добровольцем на війну ще 2014 року. Він був єдиним сином у матері Мирослави та дідуся Миколи Куга. Боротьба з окупантами стала для Ігоря сенсом життя. На якому напрямі загинув воїн, не уточнюється.

"Страшна звістка сколихнула серця нашої сім’ї, всього суспільства. Загинув світлий і завжди усміхнений, добрий, щирий і дбайливий, шляхетний, справжній наш Лицар, патріот України Ігор Шевчук", – написала у мережі Тамара Ткачук.

На його сторінці у Facebook повно фото, на яких Ігор усміхається та веселиться. Він любив відпочивати із друзями, часом навіть екстремально.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти вбили парамедика з Данії. Чоловік приїхав в Україну та добровільно став до війська.