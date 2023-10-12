На фронті загинув доброволець-парамедик із Данії

Оскар потрапив під артобстріл

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. Не завжди герої є нашими співгромадянами. Деякі з них приїжджають з-за кордону, щоб допомагати відбивати російську агресію. Таким був парамедик-добровольець із Данії, який, на жаль, загинув на фронті.

Про це повідомляє прес-служба пастирства Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Данії. Загиблого звали Оскар Александер Коксвік Йохансон. Він із самого початку широкомасштабної війни допомагав українцям. Робив те, що вважав за потрібне: від транспортування швидкої допомоги та іншого медичного обладнання до порятунку життя на найнебезпечніших ділянках фронту.

Оскар загинув на лінії фронту, рятуючи життя інших під час обстрілу.

"У п’ятницю, 13-го жовтня, о 11.00 год., в Sankt Ansgar Kirke (де проходять богослужіння української громади) служитиметься Заупокійна Літургія за спасіння його душі. Молитва проходитиме данською мовою, без труни покійного. В Україні буде кремація, а коли прах привезуть в Данію (приблизно за 3-4 тижні), тоді похоронять на кладовищі без участі широкого кола осіб", — повідомили в УГКЦ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в боях за Донбас загинув другий доброволець із Фінляндії.