Знайшли зі зв'язаними руками у водоймі: в Україні загадково загинув доброволець із Великої Британії

Британець майже рік захищав Україну від російських окупантів

В Україні загинув британець Джордан Чедвік, який захищав нашу країну. Обставини його смерті невідомі, але повідомляється, що знайшли його у водоймі зі зв’язаними руками.

Про це пише Sky News з посиланням на підтвердження інформації у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. А ВВС поспілкувалося з матір’ю загиблого, яка досі не може повірити у те, що сталося.

Про вбивство сина Бренду Чедвік сповістила поліція Ланкашира ще 26 червня 2023 року, а наступного дня зателефонували із МЗС Великої Британії та підтвердили трагічну новину. 7 серпня тіло Джордана Чедвіка було доставлено на батьківщину. Подробиці його смерті все ще невідомі, але повідомлялося, що його знайшли у водоймі зі зв’язаними за спиною руками.

"Хоча ми надзвичайно пишаємося його непохитною мужністю та стійкістю, його смерть була руйнівною для нас. Немає слів, щоб описати втрату такого короткого життя. Син, брат, онук, племінник і дядько, якого безмірно любили", — сказала Бренда Чедвік журналістам ВВС.

У МЗС Великої Британії розповіли, що надають усіляку допомогу сім’ї британця, який загинув в Україні, а також підтримують контакт із української владою, щоб бути в курсі інформації у справі. Розслідування вбивства громадянина Великої Британії призначено на лютий 2024 року, передає Mirror.

Відомо, що Джордану Чедвіку було 31 рік. Він родом із міста Бернлі у графстві Ланкашир, що на північному заході Англії. З 2011 по 2015 рік служив у британській армії. З жовтня 2022 року іноземець воював у лавах Міжнародного легіону в Україні. Його мама розповіла, що Джордан з дитинства мав бажання підтримувати свободу і допомагати іншим своїми навичками. Це й змусило його залишити батьківщину та вирушити захищати чужу країну.

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