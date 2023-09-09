Нашли со связанными руками в водоеме: в Украине загадочно погиб доброволец из Великобритании

Британец почти год защищал Украину от российских оккупантов

В Украине погиб британец Джордан Чедвик, который защищал нашу страну. Обстоятельства его смерти неизвестны, но сообщается, что нашли его в водоеме со связанными руками.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на подтверждение информации в Министерстве иностранных дел Великобритании. А ВВС пообщалось с матерью погибшего, которая до сих пор не может поверить в произошедшее.

Об убийстве сына Бренду Чедвик уведомила полиция Ланкашира еще 26 июня 2023 года, а на следующий день позвонили из МИД Великобритании и подтвердили трагическую новость. 7 августа тело Джордана Чедвика было доставлено на родину. Подробности его смерти все еще неизвестны, но сообщалось, что его нашли в водоеме со связанными за спиной руками.

"Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безмерно любили", – сказала Бренда Чедвик журналистам ВВС.

В МИД Великобритании рассказали, что оказывают всяческую помощь семье британца, погибшего в Украине, а также поддерживают контакт с украинскими властями, чтобы быть в курсе информации по делу. Расследование убийства гражданина Великобритании назначено на февраль 2024 года, передает Mirror.

Известно, что Джордану Чедвику был 31 год. Он родом из города Бернли в графстве Ланкашир, что на северо-западе Англии. С 2011 по 2015 год служил в британской армии. С октября 2022 года иностранец воевал в рядах Интернационального легиона в Украине. Его мама рассказала, что у Джордана с детства было желание поддерживать свободу и помогать другим своими навыками. Это и заставило его покинуть родину и отправиться защищать чужую страну.

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