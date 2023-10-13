"Відправив у пекло не один десяток ворогів": на фронті загинув зовсім юний український герой

Воїн загинув зі зброєю в руках

Щодня, обстоюючи свободу та існування України у війні з російськими окупантами, гинуть наші захисники. У бою з ворогом у Луганській області, 11 жовтня, своє життя склав мешканець Тернополя Сергій Молчанов "Пєльмєнь", якому був лише 21 рік.

Про загибель героя повідомив мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що патріотизм юного воїна назавжди залишається у серцях співвітчизників.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника, поділяємо непоправне горе. Його патріотизм назавжди залишається в наших серцях! Царство небесне нашому воїну, вічна та світла пам’ять!", — пише мер.

Про загибель побратима повідомили й на сторінці Добровольчого Українського Корпусу, де служив Герой. Там наголосили, що Сергій був душею підрозділу.

"Вчора під час бойового завдання під Кремінною, проявивши неабияку міжність та стійкість, зі зброєю в руках, загинув наш боєць, побратим та справжній націоналіст — Сергій Молчанов, друг "Пєльмєнь". У свої 21 рік був відважним воїном, який за своє недовге життя відправив у пекло не один десяток ворогів! Душа нашого підрозділу. Нам тебе не вистачатиме", — пишуть побратими.

Командир підрозділу друг "Вій" додав, що юного воїна дуже любили й з ним "вирвали шматок душі нашої команди". Він написав, що "Пєльмєнь" — людина, в якої варто вчитися жити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув парамедик-добровольець із Данії Оскар Александер Коксвік Йоханссон. Він від початку широкомасштабної війни допомагав українцям: від транспортування швидкої допомоги та іншого медичного обладнання до порятунку життя на найбільш небезпечних ділянках. Оскар загинув на лінії фронту, рятуючи життя інших під час обстрілу.