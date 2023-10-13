"Отправил в ад не один десяток врагов": на фронте погиб совсем юный украинский герой

Воин погиб с оружием в руках

Ежедневно, отстаивая свободу и существование Украины в войне с российскими оккупантами гибнут наши защитники. В бою с врагом в Луганской области, 11 октября, свою жизнь сложил житель Тернополя Сергей Молчанов "Пельмень", которому был всего 21 год.

О гибели героя сообщил мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что патриотизм юного воина навсегда остается в сердцах соотечественников.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, разделяем непоправимое горе. Его патриотизм навсегда остается в наших сердцах! Царство небесное нашему воину, вечная и светлая память!", – пишет мэр.

О гибели побратима сообщили и на странице Добровольческого Украинского Корпуса, где служил Герой. Там отметили, что Сергей был душой подразделения.

"Вчера во время боевой задачи под Кременной, проявив большое мужество и стойкость, с оружием в руках, погиб наш боец, побратим и настоящий националист – Сергей Молчанов, друг "Пельмень". В свой 21 год был отважным воином, который за свою недолгую жизнь отправил в ад не один десяток врагов! Душа нашего подразделения. Нам тебя будет не хватать", — пишут побратимы.

Командир подразделения, друг "Вий" добавил, что юного воина очень любили и с ним "вырвали кусок души нашей команды". Он написал, что "Пельмень" — человек, у которого нужно учиться жить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб парамедик-доброволец из Дании Оскар Александер Коксвик Йоханссон. Он с самого начала широкомасштабной войны помогал украинцам: от транспортировки скорой помощи и другого медицинского оборудования до спасения жизни на наиболее опасных участках. Оскар погиб на линии фронта, спасая жизнь других во время российского обстрела.