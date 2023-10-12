На фронте погиб доброволец-парамедик из Дании

Оскар попал под артобстрел

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших защитников. Не всегда герои являются нашими согражданами. Некоторые из них приезжают из-за границы, чтобы помогать отражать российскую агрессию. Таким был парамедик-доброволец из Дании, который, к сожалению, погиб на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба пастырства Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Дании. Погибшего звали Оскар Александер Коксвик Йоханссон. Он с самого начала широкомасштабной войны помогал украинцам. Делал то, что считал нужным: от транспортировки скорой помощи и другого медицинского оборудования до спасения жизни на наиболее опасных участках фронта.

Оскар погиб на линии фронта, спасая жизнь других во время русского обстрела.

"В пятницу, 13 октября, в 11.00, в Sankt Ansgar Kirke (где проходят богослужения украинской общины) будет служить Заупокойная Литургия за спасение его души. Молитва будет проходить на датском языке, без гроба усопшего. В Украине будет кремация, а когда прах привезут в Данию (около 3-4 недель), тогда похоронят на кладбище без участия широкого круга лиц", — сообщили в УГКЦ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в боях за Донбасс погиб второй доброволец из Финляндии.