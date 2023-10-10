Под Авдеевкой погиб отец троих детей: пошел на войну добровольцем и имел награду от президента

Оккупанты убили воина в ходе минометного обстрела

Ежедневно свои жизни за свободу Украины, в войне против российских оккупантов отдают наши защитники. Во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки Донецкой области погиб 44-летний житель города Стрый на Львовщине Владимир Романик.

Об этом сообщили в Стрыйском горсовете. Жизнь Владимира Романика оборвалась 6 октября в результате вражеских минометных обстрелов.

Владимир Романик

"Без отца остались двое сыновей и дочь, без брата – сестра. Вместе с ними в скорби родные, друзья, побратимы. Вечная память", – сказано в некрологе.

Владимир Романик родился 13 марта 1979 года, учился в стрыйской школе №6 и в Высшем профессиональном художественном училище №16.

В начале сентября 2022 года добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил разведчиком механизированного батальона. Владимир Романик был отмечен наградами от командира-полковника "За оборону Авдеевки" и от президента Украины "За оборону Украины".

Как сообщал "Телеграф", 2 октября в бою за реку Днепр в Херсонской области погиб житель Сумской области, разведчик Дмитрий Билоус. Он воевал в 2017-2020 годах, а с началом полномасштабного вторжения, будучи уже гражданским лицом, организовал на оккупированных территориях Сумской области подпольную деятельность, передавал сверхценные разведывательные данные о противнике, совершал с единомышленниками по движению сопротивления диверсии против россиян.