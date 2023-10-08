Спустя почти четыре месяца после смерти: на Львовщине простились с украинским воином

Без отца остались двое детей

Во Львовской области попрощались с украинским военным Романом Дижаком, который погиб в тяжелых боях за Украину. У защитника остались жена, дочь, сын, мать и брат.

Трагедия случилась 15 июня текущего года. Однако потребовалось большое количество времени на опознание. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в Telegram-канале Львовской областной военной администрации.

"Роман Дижак. Житель поселка Красное Золочевского района. Служил в подразделе 1 механизированного батальона воинской части номер обслуживающего гранатометного взвода 1 механизированного батальона воинской части. Погиб 15 июня 2023 г. во время ведения наступательных действий в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области в результате боевого столкновения и обстрела позиций", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что только спустя три месяца специалисты идентифицировали личность погибшего благодаря проведенной ДНК-экспертизе. Сегодня родные воина смогли с ним попрощаться и провести в последний путь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб молодой украинский военный Вадим Зилинский. парень не дожил до своего 28-летия всего месяц.