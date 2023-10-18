Месяц не дожил до дня рождения: возле Авдеевки погиб юный украинский воин

Погибший был помощником гранатометчика стрелковой роты в рядах 129-й бригады территориальной обороны

В тяжелых боях вблизи Авдеевки погиб юный украинский защитник Денис Купинский. До своего дня рождения он не дожил всего лишь месяц. 12 ноября ему должно было исполниться 23 года.

В среду, 18 октября, в родном городе погибшего, в Кривом Роге, его провели в последний путь. Об этом пишет "Первый городской".

Денис служил в качестве помощника гранатометчика стрелковой роты в рядах 129-й бригады территориальной обороны. Его побратим Виталий, который был рядом с воином последние полгода, рассказал, что Денис всегда был жизнерадостным и на него всегда можно было положиться. Несмотря на юный возраст, парень был очень умен.

"Вместе с ним стреляли из гранатомета, он ударил в цель с первого выстрела. Он был способен, учился. Было тяжело, но он не считался с этим", — вспоминает побратим погибшего воина.

Руслан – одногруппник Дениса и староста группы, с которым они учились на протяжении 4 лет, запомнил Дениса как активного и общительного человека. Он отметил, что за вс эти годы у парня ни разу не было ни с кем конфликтов.

"В День студента помню случай, как нам дали пирог с солью. Мы вышли у колледжа, все разошлись, мы разделили его пополам. Денис половинку взял, половинку взял я. Мои родители тоже его знают. Вечная память", – сказал Руслан.

Отмечается, что Денис Купинский был посмертно награжден отличиями "Гордость Долгинцевского района" и "За заслуги перед городом".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях в Луганской области погиб украинский военный Анатолий Бенедик. Дома у него остались пять дочерей.