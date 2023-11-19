Эвакуировал побратимов из ВСУ: на фронте погиб боец "Русского добровольческого корпуса" (фото)

Вечная память воину-защитнику

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших защитников. Трагическая новость пришла в семью добровольца из "Русского добровольческого корпуса" с позывным "Бритва".

Об этом сообщает пресс-служба "РДК". Мужчина пал в бою за Украину в конце октября. Он мужественно держал оборону на Авдеевском направлении, но, к сожалению, один из российских штурмов оказался для него последним. Он погиб, эвакуируя побратимов из ВСУ.

"В своем последнем бою именно он первым запрыгнул во вражеский окоп, первым его зачищал и держал оборону захваченных позиций от накатов противника. На протяжении всего штурма проявил себя как отважный и надежный воин. Впоследствии Бритва геройски погиб от осколочных ранений, эвакуируя раненых бойцов ВСУ", — рассказывают в РДК.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 августа в боях за нашу родину погиб депутат Киевского городского совета от "ЕС" Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он являлся ветераном Вооруженных Сил Украины, участником АТО и полковником в отставке, ушедшим служить на фронт добровольцем.