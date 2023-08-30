У в'язницю чи до ЗСУ: куди треба відправити блогера з Полтави, який плюнув у військового

26-річний фітнес-тренер і блогер Роман Заволока так не хотів іти в армію, що піде під суд. Йому світить 8 років тюрми з конфіскацією

Скандал навколо полтавця Романа Заволоки, фітнес-тренера і блогера який у публічних місцях грубо ображав і провокував на агресію військовослужбовців, продовжує розвиватися. Нахаба вже отримав підозру і може загриміти за грати на вісім років.

Сайт "Телеграф" розбирався в гучній історії. Що їй передувало і що думають самі військові про молодика-ухилянта, який став відомим на всю Україну.

Середній палець військовим

Ця гучна історія тягнеться без малого два місяці. Ще 1 липня працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підійшли до чоловіка призовного віку, який відпочивав на лаві в одному з парків у центрі Полтави, щоб вручити повістку. Ним виявився Роман з типово козацьким прізвищем Заволока. Відео спілкування з представниками військкомату хлопець зафіксував на телефон і наступного дня виклав на своїй сторінці в Instagram.

Сторінка Романа Заволоки в Instagram

"Це рило вибило в мене каву", — написав блогер у підписі до відео, маючи на увазі військового, який попросив у нього документи й нагадав про обов’язок захищати Батьківщину.

"Вбивати людей за гроші?", "Мені на тебе служить?" — перепитував у нього парубок, відмовляючись від повістки й намагаючись спровокувати конфлікт.

Людей у військовій формі називав "зельонимі чєловєчкамі", "чортами" і "придурками". На його думку, ТЦК незаконні, бо це приватні структури. Він їх не визнає й не буде брати повістку, бо не "хоче вбивати людей за гроші", бо це начебто "утилізація української нації" тощо. А насамкінець не вельми приємного спілкування показав військовим середній палець.

Просив у військкома захисту

— Побачивши цей обурливий ролик, я дав завдання своїм підлеглим, в обов’язки яких входить оповіщення людей про мобілізацію, запрошення до військкоматів для поновлення даних й роздача повісток на вулицях, поспостерігати за цим молодиком, — розповідає "Телеграфу" начальник Полтавського районного ТЦК та СП полковник Олександр Логвиненко. — Мені доповіли, що він дійсно часто відпочиває в центрі міста і знімає на відео військових, хоча це заборонено, провокуючи з ними суперечки.

У мене виникло до нього лише одне запитання: на якій підставі він принижує форму ЗСУ під час воєнного стану? Форму, в якій наші захисники здобувають перемоги і гинуть на фронтах? Я захотів особисто вручити Романові повістку, щоб запросити його до військкомату для уточнення його військово-облікових даних. Такі люди, як він, одразу зазначу, не потрібні в ЗСУ. Але вони мають понести відповідальність за свої вчинки за всією суворістю закону, — каже військовий.

Олександр Логвиненко: "Такі люди, як Заволока, не потрібні в ЗСУ. Але вони мають відповісти за свої вчинки"

За його словами, при зустрічі в парку 17 липня Роман поводився агресивно.

— На моє основне запитання відповів, що поважає військових ЗСУ, але не поважає працівників військкоматів, які носять військову форму. Обзивав нас з колегами "зєльонимі чєловечками", які чинять на нього психологічний тиск, забороняв наближатися до нього, говорив, що ця війна триватиме до останнього українця і тому це не його війна… Його попросили пред'явити документи, натомість чоловік назвав військових "ча́йками", бо ми обступили його.

Полковник Логвиненко — бойовий офіцер, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеню. Пішов на війну добровольцем 2014 року, воював під Донецьком, виконував обов’язки командира підрозділу. ТЦК та СП Полтавського району очолив 2021 року. Після широкомасштабного вторгнення з мобілізованих жителів Полтавського району, більшість з яких ніколи не були в бою, але рвалися на фронт, створив і очолив зведену штурмову роту "Одін". Торік вона півтора літні місяці воювала під Бахмутом. Були поранені, вбиті, зниклі безвісти…

Олександр Логвиненко розповів, що залишилося за кадром тієї зустрічі з Романом Заволокою.

— Він просив у мене захисту від… "нападок" військовослужбовців, — пригадує наш співрозмовник. — Адже після першого ролика, викладеного у соцмережах, чоловік почав отримувати справедливі обурення й осуд від бійців ЗСУ, насамперед. Роман пообіцяв, що розмістить ролик з вибаченнями. Але свого слова так і не дотримав. Взяв повістку, однак у Полтавський об’єднаний міський територіальний центр комплектації (за місцем реєстрації) не з’явився. Натомість продовжував провокувати працівників військкоматів, які виконують свої професійні обов’язки зі вручення повісток.

Роман Заволока продовжував провокувати працівників військкоматів

За словами Олександра Логвиненка, фітнес-тренер зараз не в кращій фізичній формі. Куди йому тепер до "качка́" з фотографій, якими рясніють соцмережі! Худий і змарнілий — схоже на те, що переїв якоїсь хімії.

Худий і змарнілий Заволока

— Сказати чесно, мені дуже хотілося поговорити з Романом по-чоловічому і заїхати в пику за його негідну поведінку, — зізнається полковник ЗСУ. — Але своїм підлеглим я наказую ніколи не застосовувати силу до тих, хто грубить, і сам умію тримати себе в руках. Інакше російські "воєнкори" піарились би на цьому.

Втім, в обговоренні цієї історії користувачі соцмереж пишуть, що у росії вже розганяють відео Заволоки. Питання, чи працював він на замовлення ворожих спецслужб, поки відкрите.

Г*вно під капелюшком

А тим часом, упіймавши кураж, скандальний інстаблогер продовжував збирати на себе докази для кримінального провадження, публікуючи в Instagram відео скандальних розмов з нарядами військкомату. Не отримавши покарання за попередні виходки, він почав спілкуватися із військовими ще агресивніше, вдаючи з себе "борця із незаконними ТЦК, які нагрібають хлопців на вулиці і кидають м’ясо". Є дані, що Роман чіплявся й до поранених військових у формі, котрі лікуються в госпіталі.

До речі, його канал в Інсті — це суцільна "боротьба із системою": ніякої мобілізації нема, ТЦК — незаконні, влада розкрадає ресурси, тому їй не потрібно довіряти. Може, блогер хотів на такому контенті розкрутити його, щоб заробляти гроші?

26 серпня стало "зоряним днем" Романа Заволоки. Він виклав аж три "відевикриття". У чорно-білій панамці ("Г*вно під капелюшком", — одразу ж охрестили його користувачі соцмереж), чорній футболці і рябих спортивних штанях парубок тинявся пішохідною зоною вулиці Соборності разом з товаришем і, щойно бачив людей у формі, на відеокамеру телефона провокував і принижував працівників ТЦК.

"Дурачки, на кого працюєте?", "Хто ви такі, що кошмарите народ?", "Зачєм виполняєш накази чєртєй, які утілізіруют українське насєлєніє?", "Щоб я вас тут не бачив…" …Образливі звертання звучали у перемішку з матюками. Блогер почувався господарем ситуації, буквально змішуючи з багном військових, за плечами яких — бойовий досвід у гарячих точках. Словесна перепалка закінчилась тим, що військові викликали поліцію.

Особливий резонанс у суспільстві викликав відеоролик, в якому Роман та його товариш принизили старшого солдата ЗСУ Олександра Мацька — добровольця батальйону спецпризначення Нацгвардії "Донбас", інваліда третьої групи. Вони помітили, що в нього тремтять руки й почали кепкувати. "У мене тремор від контузії", — пояснив Олександр. "Ти придурок, сам попався на гачок", — сказав на це Заволока. І плюнув військовому під ноги. На слова військового, що після перемоги України тому доведеться відповісти за свої слова, Роман Заволока відповів: "Як н@#й виграєте? Всіх уб’єте? Ви підар@си".

З часу широкомасштабної війни Мацько служив водієм-розвідником у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Рік тому під Ізюмом Харківської області окупанти підбили його БТР. Дивом вдалося вийти з оточення. А через три місяці неподалік Попасної на Луганщиниі за кермом пікапа підірвався на міні. Отримав контузію, черепно-мозкову травму, а в ногах застрягли 52 осколки. Частину з них він досі носить у тілі. Обгоріла ліва нога. Майже не чує на праве вухо. З такою інвалідністю має право служити вдома, тож його взяли на службу в ТЦК.

Олександр Мацько

Полтавське інтернет-видання "Зміст" взяло коментар у Олександра з приводу того, що трапилось.

— 26 серпня на вулиці Соборності я побачив, що мене знімають двоє хлопців призовного віку. Я вирішив підійти, попередити, що знімати військових заборонено. Але одразу ж нарвався на грубість, нецензурну лайку. Щодня трапляються неприємні моменти, але таке у мене вперше. Вважаю, що Заволока образив не мене. Якби я йшов у цивільному, він не звернув би на мене уваги. Він образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані… Ця людина не гідна служити в армії. Я не погоджуюсь з тим, що його треба покарати, відправивши на фронт. Він там не потрібен. Це перебіжчик, це зрадник, — каже працівник ТЦК.

На думку Олександра, такі особи, як Роман Заволока, дискредитують армію, зривають мобілізацію, і до них має застосовуватися найжорсткіше покарання.

— Може, йому доплачують з Півночі? Може, він чекає, що сюди прийдуть буряти, що вони зриватимуть унітази, а він цьому радітиме? — міркує він.

Прояв крайньої неповаги до ЗСУ

А 29 серпня Роману "прилетіло". Зранку про відкриття кримінального провадження за хуліганство повідомило Головне управління Національної поліції в Полтавській області. До вечора йому й підозру вручили. А після обіду Полтавський обласний ТЦК та СП повідомив на своїй сторінці у Facebook, що направив у СБУ подання за фактом образ Романом Заволокою честі та гідності військовослужбовця (ст. 435-1 Кримінального кодексу України) і за , виправдовування та заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ст. 436-2). Дії, що підпадають під першу статтю, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. За другою передбачено суворіше покарання — до восьми років за гратами з конфіскацією майна.

До речі, зазначають в ТЦК, заяву в поліцію вони написали ще після першого відеоролика, опублікованого на початку липня. Але провадження було порушене лише після другої потужної хвилі обурення суспільства. Суспільство вимагає справедливого покарання і помсти за неповагу до ветеранів російсько-української війни.

"Представники ТЦК та СП, які вручають повістки, це військовослужбовці, котрі в ході російсько-української війни отримали поранення і не можуть проходити військову службу на своїх попередніх посадах. У зв’язку з цим вони були переведені до ТЦК та СП, де сумлінно виконують посадові обов’язки", — наголошується в повідомленні.

— Системні вчинки Романа Заволоки – це прояв крайньої неповаги до Збройних Сил України, — заявив "Телеграфу" речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. — Працівники ТЦК, які проводять заходи оповіщення, проходять регулярні інструктажі, і тільки завдяки цьому вдалося не допустити конфлікту, який ця особа зняла б на відео і потім використала в інтересах нашого ворога.

За інформацією, яка зустрічається в обговореннях, після розголосу цієї історії жоден фітнес-клуб у Полтаві не хоче працювати з Романом Заволокою. Раніше він був пов'язаний з ФК "Атлетик" та Spartak Gym, окрім того, проводив тренування дистанційно. А сторінка Романа в Instagram уже недоступна.

А пристрасті в суспільстві продовжують вирувати. Одні підливають оливи у вогонь, звинувачуючи військових, інші — обурюються поведінкою ухилянта Романа Заволоки і показом ним середнього пальця.

"ТЦК в цілому дуже погано себе зарекомендували, ведуть себе нахабно, викрадають людей на вулицях, чинять безлад, тому і отримують відповідне ставлення. Тому їх навидять майже всі". — "Влада показала, що їй наср*ти на цивільних і військових, тому й мотивації зараз до війни вже тієї нема, що була спочатку. Не там шукаєте ворогів". — "Ви виправдовуєте покидька, який плюнув на захисника, котрий воював і став інвалідом? Та засунути йому того пальця в одне місце і подалі, щоб незручно було тренером працювати!" — "Пальця йому отого зламати та по плече запхнути в горлянку. Ох, і гнида. Біда в тому, що таких повно в кожному місті, селі, підприємстві йі так далі… Соромно за такий непотріб перед військовими!!!"

А тим часом речник ГУНП України в Полтавській області Юрій Сулаєв підтвердив "Телеграфу", що Роман Заволока був затриманий увечері 29 серпня в центрі Полтаві в результаті спільної операції СБУ й спецпідрозділу поліції КОРД. При затриманні той чинив опір. Тривають слідчі дії.

Затримання Романа Заволоки

СБУ і КОРД затримали скандального фітнес-тренера

Фото, відео — соцмережі