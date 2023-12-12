"Публічна повістка" та посилення перевірок: які зміни у мобілізації можливі в 2024

Законодавчо зміни поки не прийняті, однак в деяких регіонах реалізуються місцеві проєкти посилення повноважень ТЦК

В 2024 році мобілізація триватиме, але деякі її особливості можуть суттєво змінитися. Військові та політики спільно розробляють оновлення до законодавства. Йдеться про два законопроєкти, в яких підіймаються питання відпусток, матеріального забезпечення військових, скорочення переліку людей з відстрочками та посилення відповідальності для ухилянтів.

Про ще одну новинку — механізм "публічної повістки" розповів "РБК-Україна" колишній представник президента у Верховній раді Федір Веніславський (на момент коментаря він ще обіймав цю посаду). Це можливість вручати повістку не особисто, а через e-mail чи рекомендованим листом. При цьому вручення повісток можливе буде не тільки представниками ТЦК, а й місцевим самоврядуванням та органами виконавчої влади.

Серед інших ідей, за даними ВВС Україна, скасування відстрочки при отриманні 2 та 3 вищої освіти, військовий облік для іноземців, скорочення переліку людей, які можуть отримати відстрочку через догляд за людиною з інвалідністю. Можливості ТЦК з перевірки документів та проведення заходів мобілізації планують розширити, а громадян зобов'язати показувати військово-облікові документи на вимогу. Таким може стати "Сертифікат захисника" в Дії, який потрібно актуалізувати кожні 60 днів. Нагадаємо, в Закарпатські та Львівській області вже діють норми, що розширюють повноваження представників ТЦК.

Наразі законопроєкти ще знаходяться на стадії розробки. Наразі важливою проблемою армії є комплектація за принципом кількості, а не якості.

Про це "Телеграфу" розповіла член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв'ю: "Маємо провал по мобілізації": член комітету з нацбезпеки про викрадення людей воєнкомами, "недоторканний" Київ і хабарі за відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав про проведення рейдів ТЦК в спортзалах. Такі факти зареєстрували у кількох великих містах.