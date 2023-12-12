Укр

"Публичная повестка" и усиление проверок: какие изменения в мобилизации возможны в 2024 году

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мобилизация продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024
Мобилизация продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024. Фото armyinform.com.ua

Законодательно изменения пока не приняты, однако в некоторых регионах реализуются местные проекты усиления полномочий ТЦК

В 2024 году мобилизация будет продолжаться, но некоторые ее особенности могут существенно измениться. Военные и политики совместно разрабатывают обновления в законодательстве. Речь идет о двух законопроектах, в которых поднимаются вопросы отпусков, материального обеспечения военных, сокращение перечня людей с отсрочками и усиление ответственности уклоняющимся.

О еще одной новинке — механизме "публичной повестки" рассказал "РБК-Украина" бывший представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский (на момент комментария он еще занимал этот пост). Это возможность вручать повестку не лично, а через e-mail или заказным письмом. При этом вручение повесток возможно будет не только представителями ТЦК, но и местным самоуправлением и органами исполнительной власти.

Среди других идей, по данным ВВС Украина, отмена отсрочки при получении 2 и 3 высшего образования, военный учет для иностранцев, сокращение перечня людей, которые могут получить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью. Возможности ТЦК по проверке документов и проведению мер мобилизации планируют расширить, а граждан обязать показывать военно-учетные документы по требованию. Таким может стать "Сертификат защитника" в "Дие", который нужно актуализировать каждые 60 дней. Напомним, в Закарпатской и Львовской области уже действуют нормы, расширяющие полномочия представителей ТЦК.

Законопроекты еще находятся на стадии разработки. Сейчас важная проблема армии — комплектация по принципу количества, а не качества.

Об этом "Телеграфу" рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью: "Имеем провал по мобилизации": член комитета по нацбезопасности о похищении людей военкомами, "неприкосновенный" Киев и взятки за отсрочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о проведении рейдов ТЦК в спортзалах. Подобные факты зарегистрировали в нескольких крупных городах.

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#Армия #Мобилизация