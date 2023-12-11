От пропаганды к подготовке бойцов: государству нужно менять подходы к мобилизации — Юрий Гудыменко

В Украине необходимо наладить единый процесс мотивированной мобилизации, а не только устраивать рейды по публичным местам, уверен Гудыменко.

Государству нужно изменять подходы к военной мобилизации, поскольку сейчас этим рассинхронизировано занимаются разные структуры, методы работы которых вызывают отторжение у населения. Альтернативой может стать не только рекрутинг, но и организация единой цепочки: от пропаганды до подготовки, где все участники системы будут нести ответственность.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью с Бориславом Березой.

"На каждом этапе мобилизации за этот процесс отвечает совсем другая организация. ТЦК — это сухопутные войска. За пиар-кампанию теоретически должно отвечать Министерство культуры и информационной политики или Министерство обороны, у которых есть собственные СМИ и собственные бюджеты. Они между собой никак не могут согласовать. Особенно после того, как в 2019 году Мининформполитики присоединили к Министерству культуры, после чего эта важная составляющая просто исчезла. Вопрос к политической власти в том, что о мобилизации фактически перестали говорить. Тема мобилизации вызывает негатив согласно социологическим опросам", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, в Украине необходимо наладить единый процесс мотивированной мобилизации, а не только устраивать рейды по публичным местам.

"Яркий пример — Третья штурмовая бригада, которая построила абсолютно четкую систему пропаганды, агитации в социальных сетях, на билбордах, в едином стиле, с одинаковыми месседжами. Они не спорят между собой. Видно понятную воронку мобилизации, где ты получаешь информацию, подаешь заявку и проходишь отбор. По последней информации, количество добровольцев там такое, что им нужно доказывать свою готовность. Этот пример показывает, что в Украине такой подход работает. В США есть практика, когда каждый род войск проводит собственную мобилизацию, и они конкурируют между собой. И именно в конкуренции рождается результат", — подчеркнул Юрий Гудыменко.