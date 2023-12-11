Від пропаганди до підготовки бійців: державі потрібно змінювати підходи до мобілізації — Юрій Гудименко

В Україні необхідно налагодити єдиний процес мотивованої мобілізації, а не тільки влаштовувати рейди публічними місцями, переконаний Гудименко

Державі потрібно змінювати підходи до військової мобілізації, оскільки зараз цим розсихровано займаються різні структури, методи роботи яких викликають відторгнення у населення. Альтернативою може стати не тільки рекрутинг, але й організація єдиного ланцюжка: від пропаганди до підготовки, де всі учасники системи нестимуть відповідальність.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю з Бориславом Березою.

"На кожному етапі мобілізації за цей процес відповідає зовсім інша організація. ТЦК — це сухопутні війська. За піар-кампанію теоретично повинно відповідати Міністерство культури та інформаційної політики або Міністерство оборони, в яких є власні ЗМІ та власні бюджети. Вони між собою ніяк не можуть погодити. Особливо після того, як у 2019 році Мінінформполітики приєднали до Міністерства культури, після чого ця важлива складова просто зникла. Питання до політичної влади в тому, що про мобілізацію фактично перестали говорити. Тема мобілізації викликає негатив згідно з соціологічними опитуваннями", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, в Україні необхідно налагодити єдиний процес мотивованої мобілізації, а не тільки влаштовувати рейди публічними місцями.

"Яскравий приклад — Третя штурмова бригада, яка побудувала абсолютно чітку систему пропаганди, агітації в соціальних мережах, на білбордах, в єдиному стилі, з однаковими меседжами. Вони не сперечаються між собою. Видно зрозумілу воронку мобілізації, де ти отримуєш інформацію, подаєш заявку та проходиш відбір. За останньою інформацією, кількість добровольців там така, що їм потрібно доводити свою готовність. Цей приклад показує, що в Україні такий підхід працює. В США є практика, коли кожен рід військ проводить власну мобілізацію, і вони конкурують між собою. І саме в конкуренції народжується результат", — підкреслив Юрій Гудименко.