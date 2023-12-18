Надо говорить: в Раде высказались о мобилизации женщин

Решение о мобилизации женщин не будут принимать через социальные сети

В Верховной Раде не исключают того, что в будущем может произойти мобилизация женщин, однако это будет обсуждаться в Министерстве обороны, а не в Facebook некоторых нардепов, вроде Марьяны Безуглой.

Как рассказала народный депутат Инна Совсун ("Голос") в комментарии Новини.LIVE, текста соответствующего законопроекта до сих пор нет, хотя заявления по этому поводу уже прозвучали.

По ее словам, с подобной инициативой должны выступать либо главнокомандующий Валерий Залужный, либо верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

"Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин. Опасно, когда такие заявления исходят в непонятный способ, это только возмущает общество", — сказала Совсун.

Вместе с тем, она не стала отрицать того, что в Украине при определенных обстоятельствах может начаться мобилизация женщин, однако это тема чувствительная и это будет очень непопулярным решением.

Сам же процесс подготовки законопроекта должен начаться с создания профильной рабочей группы при Минобороны, которая должна объяснить, как это все может выглядеть на практике.

"Основные вопросы — на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовывать тех, у кого дети, или закроют для них выезд за границу. Еще примитивный, но важный вопрос, а центры территориального комплектования смогут потянуть?", — отметила нардеп.

Как сообщалось ранее, накануне глава Минцифры Михаил Федоров еще раз заверил, что повестки через "Дию" вручать не будут, а подобного вопроса в повестке дня нет.