Необходимы два закона: Дикий рассказал, как покончить с "принудительной мобилизацией" на улицах

ТЦК вынуждены искать все новые способы мобилизации, хотя это является задачей Рады

Верховной Раде стоит принять два документа, чтобы улучшить темпы мобилизации, а также уменьшить давление на ТЦК, чтобы случаи "принудительной мобилизации" с фактическим похищением людей прекратились.

Как рассказал ветеран российско-украинской войны и бывший заместитель командира взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фокусу" сейчас ТЦК "звереют" из-за давления на них со стороны государства.

"ТЦК сейчас поставлены в довольно глупую ситуацию, когда в Украине действует законодательство, фактически присущее законодательству мирного времени", — отметил он.

По словам Дикого, это приводит к тому, что у военнообязанных есть много возможностей уклоняться от службы, но государство все равно продолжает требовать от военкомов результат. После этого сотрудника ТЦК приходится искать разные вариант привлечения военнообязанных: от разъяснения преимуществ службы по контракту и до рейдов по спортзалами и ночным клубам.

Поэтому, говорит эксперт, Раде необходимо принять два документа, которые упростят мобилизацию. Первый из них касается граничной службы, а второй — уголовной ответственности за уклонение.

"Государство должно сделать все, чтобы человек знал, что не надевает "пиксель" навсегда и выход только через ампутацию или кладбище", — сказал Дикий.

Он отмечает, что это позволит военным быть уверенным, что спустя два-три года гарантированно вернутся домой и больше никогда не возьмут в руки оружие без собственного согласия. "Альтернативой" службе же может стать пять лет тюремного заключения, вместо 1500 гривен штрафа, которые позволят уклоняться от повестки вечно.

Как сообщалось ранее, накануне глава Минцифры Михаил Федоров еще раз заверил, что повестки через "Дию" вручать не будут, а подобного вопроса в повестке дня нет.