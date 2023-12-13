Ресурса для мобилизации хватает: нардеп озвучила примерные цифры

Одна из проблем заключается в методах мобилизации

Спустя почти два года полномасштабной войны в Украине все еще остаются проблемы с мобилизацией. Есть большой ресурс, с которым нужно работать. Речь в данном случае идет даже не о сотне, двух или трех тысяч человек.

Об этом сказала член комитета Совета по вопросам национальной обороны и разведки, резервистка Сил специальных операций Соломия Бобровская в интервью "Украинской правде". По ее словам, назвать количество людей, которые уже присоединены к Силам обороны и которые еще могут быть мобилизованы, она не может. Однако это большие цифры.

"Это тоже закрытая информация, но хочу сказать, что ресурс действительно есть и он достаточно велик. Его нужно доставать и с ним нужно работать. Люди, проигнорировавшие повестки, не явились, это не сотня тысяч, не две, не три и не четыре", — сказала она.

По мнению Бобровской, проблема состоит в методах мобилизации, это во-первых. А во-вторых, следует менять подход к ценности и уважению бойца. Она подчеркнула, что на бойцах держится армия и жизнь каждого из них важна.

"Стандарты НАТО – это не только о политике, реформах, взаимосовместимости, структуре и так далее. Это о том, что жизнь каждого бойца важна. Замысел, задача, боевые предписания должны быть подтверждены и, конечно, максимально эффективно выполнены. Но с пониманием, что у тебя есть для этого вооружение, тыловое обеспечение, взаимодействие между подразделениями. Всё должно быть с умом", — подчеркнула собеседница издания.

Бобровская подчеркнула, что в Украине часто используются и так называемые "совковые методы".

"К сожалению, должна признать, что мы очень часто применяем старые совковые подходы. Но сейчас у нас нет такой роскоши. Или даже скажу жестче: мы не имеем права так обращаться с людьми, так их использовать. Поэтому вы видите, к примеру, классные истории с рекрутингом. Я каждый раз называю, например, Третью штурмовую бригаду, "Хартию", отдельные подразделения Сил специальных операций", — сказала она.

Речь в данному случае, по ее словам, идет об "Азове". Собеседница издания ставит его в пример, потому что там бойцы доверяют командиру и своей команде.

"Азов", конечно. Когда работает спайка идеологии – люди понимают, почему и за что они идут, уходит много страхов, люди доверяют команде, командиру. Доверие – это базовая вещь", — подытожила Бобровская.

Напомним, что в интервью "Телеграфу" Соломия Бобровская ответила на множесество важных вопросов, в частности о том, как происходит коммуникация нардепов с военным руководством, как изменится мобилизация. Полный текст читайте в нашем материале: "Имеем провал по мобилизации": член комитета по нацбезопасности о похищении людей военкомами, "неприкосновенный" Киев и взятки за отсрочку.