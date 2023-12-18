Необхідні два закони: Дикий розповів, як покінчити з "примусовою мобілізацією" на вулицях

ТЦК змушені шукати все нові способи мобілізації, хоча це завдання Ради

Верховній Раді варто ухвалити два документи, щоб покращити темпи мобілізації, а також зменшити тиск на ТЦК, щоб випадки "примусової мобілізації" із фактичним викраденням людей припинилися.

Як розповів ветеран російсько-української війни та колишній заступник командира взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю "Фокусу" зараз ТЦК "звіріють" через тиск на них з боку держави.

"ТЦК зараз поставлено в досить дурну ситуацію, коли в Україні діє законодавство, яке фактично властиве законодавству мирного часу", — зазначив він.

За словами Дикого, це призводить до того, що військовозобов’язані мають багато можливостей ухилятися від служби, але держава все одно продовжує вимагати від військкомів результату. Після цього співробітникам ТЦК доводиться шукати різні варіанти залучення військовозобов’язаних: від роз’яснення переваг служби за контрактом і до рейдів по спортзалам та нічним клубам.

Тому, каже експерт, Раді необхідно ухвалити два документи, які спростять мобілізацію. Перший стосується граничної служби, а другий — кримінальної відповідальності за ухилення.

"Держава має зробити все, щоб людина знала, що не одягає "піксель" назавжди і вихід тільки через ампутацію чи цвинтар", — сказав Дикий.

Він зазначає, що це дозволить військовим бути впевненим, що за два-три роки гарантовано повернуться додому і більше ніколи не візьмуть до рук зброю без власної згоди. "Альтернативою" службі може стати п’ять років тюремного ув’язнення, замість 1500 гривень штрафу, які дозволять ухилятися від повістки вічно.

Як повідомлялося раніше, напередодні глава Мінцифри Михайло Федоров ще раз запевнив, що повістки через "Дію" не вручатимуть, а подібного питання на порядку денному немає.