Мобилизация продолжается: Зеленский рассказал, сколько людей просят военные

Украинские военнослужащие обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой мобилизовать еще 500 тысяч людей в ВСУ. Глава государства ответил, что это обойдется Украине примерно в 500 млрд долларов.

Об этом стало известно во время пресс-конференции Владимира Зеленского сегодня, 19 декабря. Также он отметил, что важен не только вопрос мобилизации, но и демобилизации в Украине.

По словам президента, Генштаб ВСУ и Главнокомандущий ВСУ Валерий Залужный подняли вопрос мобилизации на заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Дополнительные человеческие ресурсы, по словам президента, это вопрос контрнаступательных действий и безопасности страны.

"Они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне нужно больше аргументов. Это вопрос, прежде всего людей, а также это вопрос справедливости, обороноспособности страны и финансов… Должен быть комплексный план, но я пока в нем не увидел вопроса о демобилизации, хотя это вопрос номер один… Дополнительная мобилизация будет стоить лишних 500 миллиардов гривен", — сказал Владимир Зеленский.

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