Отсрочка от мобилизации: в ВСУ сказали, кто может получить и какие нужны документ

Военнообязанным важно своевременно подать необходимые документы в ТЦК и СП

В Украине продолжается общая мобилизация, но есть категории мужчин, которые имеют отсрочку. Чтобы у ТЦК и СП не возникало к ним вопросов, необходимо лично передать им документы, подтверждающие право на отсрочку.

Об этом начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал в интервью РБК-Украина. Он ответил на вопрос, какие документы должны быть у человека для отсрочки от мобилизации.

"Весь перечень документов и причин указан на сайте Верховной Рады. Там есть закон о мобилизации. Например, основные причины такие: если у военнообязанного есть трое несовершеннолетних детей, если ухаживает за недееспособными родителями и, например, которые имеют инвалидность и нуждаются в постоянном уходе. Есть еще причины по состоянию здоровья и так далее. То есть список причин четко определен и опубликован", — сказал Фитьо.

Собеседник издания подчеркнул, что если у военнообязанного есть какое-либо из этих условий, ему необходимо лично проинформировать об этом ТЦК и СП. Фитьо также добавил, что бывают случаи, когда человека забирают на службу, а у него, как оказывается, есть причина для отсрочки. К примеру, то может быть лежачая мать, которая нуждается в уходе. Поэтому важно, чтобы все это было задокументировано и предоставлено ТЦК и СП лично.

Что касается студентов, им необходимо раз в год подавать справки о том, что они учатся на дневной форме обучения в таком-то вузе. Они также должны делать это лично.

"К сожалению, есть случаи, что по какой-то причине эти документы не предоставляются. И потом российские медиа подхватывают такую тему, что забирают в армию мужчину, у которого мать с инвалидностью. А на самом деле если разобраться, то просто не были предоставлены соответствующие документы, и человек не оформил право на получение отсрочки. Соответственно, по законодательству ТЦК и СП все делает правильно. А человеческие эмоции говорят, что мы нарушаем закон", — подытожил Фитьо.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде Украины сделали заявление о мобилизации женщин в стране. Парламент не исключает, что вскоре это может произойти.