Мобилизация продолжается: кого из украинцев не имеют права отправить на фронт

Всего существует 10 категорий таких военнообязанных

В Украине было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть призваны только по собственному желанию или имеют право служить только по месту жительства.

"Телеграф" рассказывает, о ком речь. Отметим, что абзац 10 статьи 23 (О мобилизационной подготовке и мобилизации) определяет, что существует 10 категорий военнообязанных, которые в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Такие мужчины могут добровольно получить мобилизационное распоряжение, но их служба должна проходить по месту жительства. К ним относятся лица с отсрочкой по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с тяжелыми болезнями, предусмотренные законом, подтверждаемым документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев в декабре может получить повестку раньше остальных.