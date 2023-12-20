Відстрочка від мобілізації: у ЗСУ сказали, хто може отримати та які потрібні документ

Військовозобов’язаним важливо своєчасно подати необхідні документи до ТЦК та СП

В Україні продовжується загальна мобілізація, але є категорії чоловіків, які мають відстрочку. Щоб у ТЦК і СП не виникало до них питань, необхідно особисто передати їм документи, що підтверджують право на відстрочку.

Про це начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів в інтерв’ю РБК-Україна. Він відповів на запитання, які документи мають мати людина для відстрочки від мобілізації.

"Весь перелік документів та причин вказаний на сайті Верховної Ради. Там є закон про мобілізацію. Для прикладу, основні причини такі: якщо військовозобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, якщо доглядає за неповносправними батьками та, наприклад, які мають інвалідність і потребують постійного догляду. Є ще причини за станом здоров'я тощо. Тобто перелік причин чітко визначений і опублікований", — сказав Фітьо.

Співрозмовник видання наголосив, що якщо у військовозобов’язаного є якась із цих умов, йому необхідно особисто поінформувати про це ТЦК та СП. Фітьо також додав, що трапляються випадки, коли людину забирають на службу, а в неї, як виявляється, є причина для відстрочки. Наприклад, може бути лежача мати, яка потребує догляду. Тому важливо, щоб усе це було задокументовано та надано ТЦК та СП особисто.

Щодо студентів, їм необхідно раз на рік подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання у такому ВНЗ. Вони також мають робити це особисто.

"На жаль, трапляються випадки, що з якоїсь причини ці документи не надаються. І потім російські медіа підхоплюють таку тему, що забирають в армію чоловіка, у якого мати з інвалідністю. А насправді якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки. Відповідно, за законодавством ТЦК та СП все робить правильно. А людські емоції кажуть, що ми порушуємо закон", — підсумував Фітьо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді України зробили заяву про мобілізацію жінок у країні. Парламент не виключає, що невдовзі це може статися.