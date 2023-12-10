Мобілізація продовжується: кого з українців не мають права відправити на фронт

Усього існує 10 категорій таких військовозобов’язаних

В Україні було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деякі категорії військовозобов’язаних можуть бути призвані лише за власним бажанням або мають право служити лише за місцем проживання.

"Телеграф" розповідає, про кого йдеться. Зазначимо, що абзац 10 статті 23 (Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію) визначає, що існує 10 категорій військовозобов’язаних, які у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою та лише за місцем проживання.

Такі чоловіки можуть добровільно отримати мобілізаційне розпорядження, але їхня служба має проходити за місцем проживання. До них належать особи з відстрочкою за станом здоров’я та сімейними обставинами:

чоловіки та жінки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені законом, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців у грудні може отримати повістку раніше за інших.