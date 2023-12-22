Как рекрутинг в ВСУ изменит мобилизацию: в Минобороны дали ответ

Необходимое количество людей для защиты государства в любом случае будет набрано

Недавно введенный рекрутинг в ВСУ не заменит мобилизацию, поскольку является сервисом для добровольцев. Благодаря нововведению человек, желающий стать частью "военной семьи", сможет выбрать для себя специальность и выгодные условия.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк. Подробности он озвучил в эфире телемарафона.

Он пояснил, что у украинцев на фоне разговоров о рекрутинге может сложиться ложное впечатление, буд-то теперь страну защищает "только тот, кто хочет, а кто не хочет, поэтому не надо". Однако это совсем не так.

Павлюк пояснил, что рекрутинг — это, прежде всего, улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в рядах ВСУ.

"Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей. Но это не может означать, что будут служить только те, кто хотят и что теперь можно выбрать только не боевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в разных специальностях", — рассказал спикер.

По его словам, с помощью рекрутинга Минобороны намерено набрать как можно больше заинтересованных людей. Но поскольку есть необходимость защищать Украину, то для этого "мы все равно доберем то количество людей, которое нужно", в том числе и благодаря мобилизации.

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. Процесс очень схож с трудоустройством.

При этом глава ГУР МО Кирилл Буданов акцентировал на продолжении всеобщей мобилизации. По его мнению, ни один рекрутинг не сможет перекрыть необходимое количество личного состава и численность сил обороны, чтобы отразить полномасштабную агрессию РФ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что военнослужащий Юрий Гудыменко высказал мнение о том, что рекрутинг все же может стать эффективной заменой мобилизации.