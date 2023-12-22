Як рекрутинг у ЗСУ змінить мобілізацію: у Міноборони дали відповідь

Необхідна кількість людей для захисту держави в будь-якому випадку буде набрана

Нещодавно запроваджений рекрутинг у ЗСУ не замінить мобілізацію, оскільки є сервісом для добровольців. Завдяки нововведенню людина, яка бажає стати частиною "військової сім’ї", зможе вибрати для себе спеціальність та вигідні умови.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Іларіон Павлюк. Подробиці він озвучив в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що в українців на тлі розмов про рекрутинг може скластися хибне враження, що тепер країну захищає "тільки той, хто хоче, а хто не хоче, тому не треба ". Однак, це зовсім не так.

Павлюк пояснив, що рекрутинг — це насамперед покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити у лавах ЗСУ.

"Ми пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, приєднатися до ЗСУ, пропонуємо вибір спеціальностей. Але це не може означати, що служитимуть лише ті, хто хочуть і що тепер можна обрати лише не бойові спеціальності, незважаючи на те, що в армії справді велика потреба у різних спеціальностях", - розповів спікер.

За його словами, за допомогою рекрутингу Міноборони має намір набрати якнайбільше зацікавлених людей. Але оскільки є необхідність захищати Україну, то для цього "ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна", зокрема й завдяки мобілізації.

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де він хоче служити. Процес дуже схожий на працевлаштування.

При цьому глава ГУР МО Кирило Буданов наголосив на продовженні загальної мобілізації. На його думку, жоден рекрутинг не зможе перекрити необхідну кількість особового складу та чисельність сил оборони, щоб відобразити повномасштабну агресію РФ.

Раніше "Телеграф"писав про те, що військовослужбовець Юрій Гудименко висловив думку про те, що рекрутинг все ж таки може стати ефективною заміною мобілізації.