Українцям за кордоном приготуватися до мобілізації? У Міноборони виступили з новою ініціативою

Відбутися це може вже наступного року

Військовозобов’язаних українців, які мешкають за кордоном, можуть призвати до армії. Влада України вже обговорює такі сценарії.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Welt та Bild.

За словами Умєрова, це може статися вже наступного року. Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити приїхати до призовних пунктів Збройних сил.

Варто зазначити, що голова оборонного відомства говорив лише про запрошення. Але як пише німецьке видання, Умеров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.

"Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно", — цитує Умєрова Welt.

Глава Міноборони наголосив, що у питанні мобілізації важлива справедливість. Умєров наголосив, що для новобранців будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.

"Ми хочемо справедливості для всіх, тому що це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм запрошення", — додав він.

За даними німецьких видань, з 24 лютого 2022 року до Німеччини прибуви 221 571 український чоловік у віці від 18 до 60 років. З них нині у країні перебувають 189 484 осіб.

Нагадаємо, що нещодавно влада країни вирішила змінити порядок проведення мобілізації в країні. Верховна рада розробляє законопроект, який вносить ініціативи військових.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ЗСУ розповіли, хто може отримати відстрочку та які потрібні документ.