Живущим за границей приготовиться к мобилизации? В Минобороны выступили с новой инициативой

Произойти это может уже в следующем году

Военнообязанных украинцев, проживающих за границей, могут призывать в армию. Власти Украины уже обсуждают такие сценарии.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Такое заявление он сделал в интервью Welt и Bild.

По словам Умерова, произойти это может уже в следующем году. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

Стоит отметить, что глава оборонного ведомства говорил только о приглашении. Но, как пишет немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", — цитирует Умерова Welt.

Глава Минобороны подчеркнул, что в вопросе мобилизации важна справедливость. Умеров подчеркнул, что для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пришлем им приглашение", — добавил он.

По данным немецких изданий, с 24 февраля 2022 в Германию прибыл 221 571 украинских мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человек.

Напомним, что недавно власти страны решили изменить порядок проведения мобилизации в стране. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ВСУ рассказали, кто может получить отсрочку и какие нужны документ.