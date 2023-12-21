Безугла заявила, що Залужний підтримав її проєкт посилення мобілізації, але не у всьому

Безугла опублікувала повний лист Генштабу

Анонсований раніше "Слугами народу" новий закон про мобілізацію, який, за їхніми словами, має на меті вдосконалити цей процес, підтримав головком ЗСУ Валерій Залужний. Однак він має претензії до кількох його пунктів.

Про це розповіла нардеп Мар’яна Безугла. За її словами, які вона підтвердила фотографіями листа за підписом голови ВСУ, Залужний підтримує новий законопроект щодо мобілізації. Проте, не згоден із кількома його пунктами, зокрема, мобілізацією жінок, правом на звільнення для осіб з інвалідністю 2 групи.

"Автоматом тоді і відстрочку/право на звільнення 3 групи. Як і ротації. Це у листі", — зазначила вона.

Повний лист Генштабу з поясненнями, чому вони не згодні з тими чи іншими пунктами:

Про що новий законопроект:

Мобілізація, рекрутинг, проходження служби.

Головне із законопроекту (інформація, ґрунтується на даних самої Безуглої, оскільки фінальна його версія ще не готова)

Нардепи хочуть зробити:

Призовний вік мобілізації – з 25 років (замість 27 років зараз);

Дати право на відстрочку та звільнення більшій кількості громадян, наприклад, усі інвалідам (не згоден Залужний);

Зміни строкової служби. Її пропонують повністю прибрати, звільнити строковиків та перевести цих громадян у мобілізаційний ресурс (після цього їх можуть мобілізувати лише з 25 років);

Запровадити базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років (за бажанням спеціальна базова загальновійськова підготовка за спеціальностями, перелік яких визначається Міноборони);

Обмежити у правах ухилянтів;

Посилити роль поліції;

Ввести нові обов’язки для військовозобов’язаних, наприклад, зобов’язати надавати дані про місце проживання роботодавцю, самостійно проходити медогляд тощо.

Запровадити сертифікат захисника;

Ввести мобілізацію для жінок (не згоден Залужний та Зеленський).

Більш детально з нововведеннями ви можете ознайомитись у пості самої Безуглої.

Зазначимо, що законопроект зараз фіналізується робочою групою, реєстрація планується у грудні, голосування у січні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" самостійно проаналізував новий законопроект про мобілізацію та розповів своїм читачам, чого чекати від нього.