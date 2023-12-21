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Безуглая заявила, что Залужный поддержал ее проект усиления мобилизации, но не во всем

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Валерий Залужный Новость обновлена 21 декабря 2023, 18:37
Валерий Залужный. Фото facebook.com/CinCAFU

Безуглая опубликовала полное письмо Генштаба

Анонсированный ранее "Слугами народа" новый закон о мобилизации, который, по их словам, преследует цель усовершенствовать этот процесс, поддержал главком ВСУ Валерий Залужный. Однако он имеет претензии к нескольким его пунктам.

Об этом рассказала нардеп Марьяна Безуглая. По её словам, которые она подтвердила фотографиями письма с подписью главы ВСУ, Залужный поддерживает новый законопроект по мобилизации. Однако, не согласен с несколькими его пунктами, в частности, мобилизацией женщин, правом на увольнение для лиц с инвалидностью 2 группы.

"Автоматом тогда и отсрочку/право на увольнение 3 группы. Как и ротации. Это в письме", — отметила она.

Полное письмо Генштаба с объяснениями, того, почему они не согласны с теми или иными пунктами:

О чем новый законопроект:

Мобилизация, рекрутинг, прохождение службы.

Главное из законопроекта (информация, основывается на данных самой Безуглой, так как финальная его версия еще не готова)

Нардепы хотят сделать:

  • Призывной возраст по мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет сейчас);
  • Дать право на отсрочку и увольнение большему количеству граждан, например, все инвалидам (не согласен Залужный);
  • Изменения срочной службы. Её предлагают полностью убрать, уволить срочников и перевести этих граждан в мобилизационный ресурс (после этого их могут мобилизовать лишь с 25 лет);
  • Ввести базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет (по желанию специальная базовая общевойсковая подготовка по специальностям, перечень которых определяется Минобороны);
  • Ограничить в правах уклонистов;
  • Усилить роль полиции;
  • Ввести новые обязанности для военнообязанных, например, обязать предоставлять данные о месте жительства работодателю, самостоятельно проходить медосмотр и т.д.
  • Ввести сертификат защитника;
  • Ввести мобилизацию для женщин (не согласен Залужный и Зеленский).

Более подробно с нововведениями вы можете ознакомиться в посте самой Безуглой.

Отметим, что законопроект сейчас финализируется рабочей группой, регистрация планируется в декабре, голосование в январе.

Напомним, ранее "Телеграф" самостоятельно проанализировал новый законопроект о мобилизации и рассказал своим читателям, чего ждать от него.

Теги:
#Украина #Закон #Мобилизация #Валерий Залужный