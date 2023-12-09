Оптимизация процесса или бессмысленное закручивание гаек? Анализ положений нового законопроекта о мобилизации

Что предлагают изменить в подходе к поиску новых кадров для ВСУ.

Уже больше месяца в Украине обсуждают будущий законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Сейчас документ находится в стадии подготовки к регистрации, однако некоторые положения будущего закона уже были обнародованы в соцсетях авторами из числа народных депутатов.

"Телеграф" выяснял, что изменится в подходе к мобилизации в случае принятия громкой реформы, и о каких недостатках существующей системы депутаты почему-то снова "забыли".

Общие положения

Законопроект пока дорабатывается, поэтому официально он представлен еще не был. Впрочем, некоторые из его положений все же можно найти в открытом доступе. В частности, "Телеграф" из собственных источников получил сравнительную таблицу действующих и будущих норм закона о мобилизации.

Более понятным языком будущий законопроект был анонсирован на странице нардепа Марианны Безуглой. Из поста скандального политика можно сделать вывод, что изменения будут касаться почти всех аспектов мобилизационного процесса.

В частности, военнослужащие, освобожденные из плена и желающие продолжить службу в ВСУ, будут иметь право уйти перед этим в отпуск на 90 дней. Также депутаты решили расширить перечень оснований для увольнения со службы. Теперь это можно сделать еще и по следующим причинам:

по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

в связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);

в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола;

в связи с наличием инвалидности I или II группы;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО;

по решению военного руководства в отношении генералов;

в связи с прохождением военной службы во время действия военного положения в течение … лет (дорабатывается);

в связи с семейными обстоятельствами (какими именно — дорабатывается).

Несмотря на то, что законопроект в большей степени ужесточает мобилизационные меры, в нем нашлось место и для расширения права на отсрочку от службы. Его получат все преподаватели, работающие на полную ставку, и ученые с ученым званием. В то же время студенты, которые сейчас получают второе и последующие предвысшие или высшие образования, наоборот утратят такую возможность и будут мобилизованы на общих условиях.

Добровольно вступать в ряды ВСУ разрешат людям с инвалидностью, даже при наличии оснований для отсрочки от мобилизации. Впрочем, часть тех, кто раньше мог не волноваться из-за мобилизации – присматривающие за лицами с инвалидностью I и II группы – будут подлежать призыву на войну, если их подопечный не является родственником первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), в том числе усыновленные). Уход за человеком с ІІІ группой инвалидности вообще не будет считаться основанием для отсрочки.

Изменения в законодательстве коснутся и порядка взятия на учет. Теперь эту бюрократическую процедуру обязаны будут пройти лица, которые:

до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

были осуждены за уголовное правонарушение к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

по окончании учреждений высшего образования получили воинские (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Кроме того, вводится отдельный военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Минобороны Украины для мобилизации этих граждан на службу.

Также новый законопроект активизирует сотрудничество разных учреждений с военкоматами в вопросе мобилизационных задач. В частности, отменяется запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора.

Органы местного самоуправления, предприятия и учреждения будут обязаны обеспечивать оповещение и прибытие военнообязанных в ТЦК и СП.

Еще одно принципиально новое изменение будет касаться отмены категории "ограниченно пригодный", а также появления в ВСУ военного звания "рекрут". Ожидается, что поиском и привлечением военнообязанных граждан к службе будут заниматься не только ТЦК и СП, но и рекруты. Для этого будут использоваться различные информационные площадки, такие как порталы для поиска работы Work.ua, а также ЦНАПы.

В случае принятия законопроекта вручать повестки смогут:

— в ТЦК и СП – представители ТЦК и СП;

— ⁠ по месту жительства – представители ТЦК и СП, полицейские;

— ⁠ по месту работы – представители ТЦК и СП, полицейские;

— ⁠ в общественных местах – представители ТЦК и СП, полицейские;

По словам Безуглой, сейчас прорабатываются положения законопроекта в частях о ротации, неповиновения, женщин и подготовки. Какие именно изменения планируются, пока неизвестно.

Самые острые вопросы – до сих пор подвешены

В комментариях к анонсу законопроекта от Марьяны Безуглой украинцы в течение двух недель активно высказывали свои мнения по поводу предложенных реформ. Ожидаемо, усиление мобилизационных мер вызвало скорее негативную реакцию общества.

Одним из самых распространенных упреков в адрес власти было неравенство в вопросе призыва на службу рядовых граждан при наличии отсрочки для депутатов и силовиков, а также отсутствие решения проблемы с демобилизацией для тех, кто несет службу на передовой с первого дня полномасштабной войны.

Стоит отметить, что вопрос отсутствия демобилизации до завершения военного положения остается одним из самых острых как для тех, кто уже несет службу, так и для потенциальных военнослужащих. Если усиление мобилизационных мероприятий в целом понятно, ведь в стране идет полномасштабная война, то отказ власти предоставить гражданам видение их будущего после призыва на фронт подрывает мотивацию многих украинцев идти в ТЦК.

По словам самой Марьяны Безуглой, высшее военное руководство страны выступает категорически против того, чтобы освобождать из армии опытных военных до полного завершения боевых действий, несмотря на их выслугу более полутора лет. Пытаясь решить эту проблему хотя бы частично, власти согласились отпустить из ВСУ срочников, попавших на службу еще до начала полномасштабного вторжения.

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

Согласно положениям нового законопроекта, все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (по достижении 25 лет).

Кроме того, на днях Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение еще один компромиссный вариант, рассматриваемый властями для обеспечения отдыха военнослужащих без потерь личного состава в разгар войны. Вместо демобилизации после прохождения определенного срока службы военным будут предоставлять отпуск 90 дней (без разделения на части) для тех, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев – в зоне боевых действий.

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, проблема с отсутствием замены для тех, кто сейчас на фронте, заключается не в специфике военных времен (в чем нас пытаются заверить чиновники), а в отсутствии грамотного подхода к подготовке личного состава.

"В России аналогичная ситуация, несмотря на их мобилизационный резерв. Там также вопрос демобилизации до окончания так называемой "СВО" не стоит абсолютно. Это свидетельствует о том, что дело не в количестве людей в стране, а в опытности военных. Большое количество украинских военных, которые были мобилизованы в первую волну, имеют 9-летний опыт участия в боевых действиях, поэтому они, конечно, очень ценные кадры на фронте.

В то же время, сегодня эти бойцы истощены психологически и физически. Почему их некем заменить? Чем занималось военное руководство с 2015 года? За это время можно было бы сто раз ввести рекрутинг по подготовке мобилизационного резерва, чтобы сейчас не вздыхать об отсутствии подготовки у мобилизованных "с улицы". Это проблема несуразности системы комплектации личного состава", – говорит эксперт.

Впрочем, по словам аналитика, даже в разгар войны украинская армия могла бы заниматься подготовкой квалифицированных кадров. Подтверждением этому служат 15-20 бригад наступления, подготовленные в один из самых критичных для нас периодов с начала полномасштабного вторжения. "Секретом" успеха стал эффективный подход к учениям и самое главное – боевое согласование.

По каким причинам этот опыт не используется для подготовки всех мобилизованных перед отправкой на фронт – загадка.

"Кто-то манипулирует этими вопросами, искусственно повышая градус напряжения в обществе", – отмечает Дмитрий Снегирев.

Закручивание гаек не поможет, необходима мотивация

Внедряя подобные реформы, депутаты допускают распространенную ошибку: ожидают нового результата от повторения одних и тех же действий. По словам руководителя исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрия Гончаренко, власть идет тем же путем, что и раньше, лишь усиливая уже действующие нормы.

На самом же деле для повышения эффективности мобилизационных мер следует не закручивать гайки, а предоставлять гражданам больше мотивации для вступления в ВСУ и искать новые подходы для контроля за нарушением законодательства.

"С начала полномасштабной войны за границу выехали от 200 до 500 тысяч мужчин призывного возраста. Каждая из таких "путевок" стоила от 5 тысяч долларов. То есть где-то осел как минимум миллиард долларов взяток. Неужели такие средства в руках ограниченного круга чиновников можно не заметить? Это огромная коррупционная схема. Добавьте к этому российскую пропаганду, которая просачивается в наше информпространство, подрывную деятельность отдельных украинских блоггеров, продвигающих нарративы об уклонении от службы, негативные ожидания от событий на фронте. А теперь скажите, где гражданам брать мотивацию идти на войну? Вместо того, чтобы формировать ее, власть просто усугубляет уже существующую ситуацию подобными законопроектами", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, говорить о том, что в Украине не осталось граждан, готовых защищать Родину, не верно. Подтверждением этому служит опыт 3-й ОШБр, в ряды которой стоит очередь из добровольцев, отмечает Юрий Гончаренко. То есть дело не в исчерпавшемся мобилизационном потенциале, а в правильном подходе, который позволит без принуждения и репрессий набирать достаточное количество мотивированных бойцов.

Расширение полномочий ТЦК и органов, способствующих их работе по "отлову" призывников лишь усилит сопротивление граждан и заставит их искать новые пути для уклонения от службы, считает эксперт.

"Уберите демотивирующее информационное влияние; запретите работникам ТЦК крутить людей на улицах; усилите меры по противодействию коррупции; начните присваивать звание Героя Украины не посмертно, а при жизни; дайте военным долгие отпуска и возможность сменить окоп на должность инструктора по выслуге лет. Уже этого будет достаточно, чтобы люди поняли, что к ним относятся достойно.

Добавьте к этому упрощение бюрократических процедур по созданию новых подразделений. В Украине очень много спортивных, парамилитарных, националистических и патриотических организаций. Каждый из их членов сам по себе может не иметь достаточной мотивации, но если у них будет возможность сформировать свое подразделение и вместе, уже слаженной командой, отправиться на фронт, мотивации прибавится. Вспомните историю легендарного "Азова" и "Правого сектора", изучите психологию этих людей, проследите мотивацию тех, кто идет на войну добровольцами. Дайте больше льгот и возможностей для их семей и для них. Дело пойдет", – говорит аналитик.

Более того, по словам Юрия Гончаренко, систему ТЦК вообще можно ликвидировать, упростив ее в отдельный кабинет в ЦНАПе, ведь с появлением электронного реестра она станет архаичной и ненужной.

Сайт "Телеграф" пытался взять комментарии у ряда членов оборонного комитета Верховной Рады, однако после скандала с Марьяной Безуглой они почти неделю находятся в "режиме молчания".

Однако и так понятно, что принимаемый документ не решит проблем с мобилизацией в условиях военного времени. Так что без учета мнений экспертов и гражданского общества, без ликвидации коррупции и формирования справедливой системы набора в армию, в которой не будет "касты неприкосновенных", дело с места не сдвинется. И закручивание гаек ее не изменит.