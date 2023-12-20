Напився у день відправки: українець незвичайно "відкосив" від мобілізації, але поплатився

Медики підтвердили діагноз чоловіка

В Україні судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через алкозалежність. У день відправки на службу він напився і відмовилися від нього у військовій частині.

Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області. Передає Главком.

Так, згідно з матеріалами справи, у січні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії, після чого він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Проте сам підозрюваний провину не визнає. За його словами, йому вручили "бойову повістку", проте чоловік ухилився від мобілізації, бо був того дня нетверезий.

"Приблизно 19 чи 20 січня 2023 року, точно не пам`ятає якого дня, працівники знову забрали його з дому до військкомату, відвели у підвал, щоб не втік, де спричинили тілесні ушкодження, вибили зуби, після чого відвезли в лікарню, де йому зашили рани. В подальшому відправили в м. Ужгород до військової частини. Звідти його повернули до м. Хуст. Після цього його внесли в резерв, про що видали відповідну повістку. Протягом 2023 року він декілька разів з`являвся до військкомату, проте вже до жодної військової частини його не відправляли", – розповів підсудний.

На суді працівники військкомату заявили, що підсудного дійсно визнали придатним і вручили йому повістку, проте він так і не з’явився для подальшого проходження служби. Одна з військових частин надала письмове підтвердження, що вони відмовилися брати чоловіка на службу.

При цьому, під час розгляду справи, медики справді підтвердили, що підозрюваний з 2015 року має алкогольну залежність і стоїть на обліку у лікаря-нарколога. Більше того, за даними Хустської районної лікарні, підсудний "з 11.05.2023 по 18.05.2023 перебував на стаціонарному лікуванні в психіатричному відділенні — стан відміни алкоголю з судомами".

У результаті суд таки визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 336 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, але замінив реальний термін на 1 рік випробувального.